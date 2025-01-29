İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8007
  • EURO
    37,3564
  • ALTIN
    3169.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyonlara direnmeye devam edeceğiz
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyonlara direnmeye devam edeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli siyaset hedefi için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, 'Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyonlara direnmeye devam edeceğiz.' dedi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 22:39 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyonlara direnmeye devam edeceğiz
ABONE OL

KKTC Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuşan Tatar, iki devletli siyasetten taviz vermeyeceklerini yineleyerek, bundan sonra Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa ancak iki devletin işbirliği şeklinde oluşacağını söyledi.

Tatar, KKTC'nin emin adımlarla geliştiğini vurgulayarak, bu saatten sonra daha önce başarısızlığı tescil edilmiş federasyon temelli görüşmelere geri dönülmeyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, KKTC'nin istikbalini ve refahını artırmak, güvence altına almak için göstermekte olduğu sarsılmaz irade ve gayret için milleti adına canı gönülden teşekkür eden Tatar, bugün tanıtımı yapılan KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diledi.

"TEK VÜCUT OLARAK ÇALIŞMAK OLMAZSA OLMAZIMIZDIR"

Tatar, baskıcı Rum politikasının sonucu 62 yıldır izolasyon altında yaşadıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyonlara direnmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türkü, 62 yıldır insanlık dışı izolasyona maruz kalması, temel haklarının ayaklar altına alınması ve zulüm anlayışına mahkum edilmesine rağmen, var oluş mücadelesini sürdürmüş ve asla yılmayarak bugünlere ulaşmıştır. Gelişmek, refah artırmak, ileriye doğru gidebilmek için tek vücut olarak çalışmak olmazsa olmazımızdır."

Tatar, Kıbrıs Türk halkının daima barışçıl halk olduğunu ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini istediğini vurgulayarak, kendisinin halkından aldığı güçle Rum lider ile görüşmeler yaptığını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) Haspolat'a ek olarak Akıncılar-Limya sınır kapısının açılmasını önerdiklerini hatırlatarak, mart ayında İsviçre'de, Türkiye, KKTC, İngiltere, Yunanistan ve GKRY'nin katılımı ile düzenlenmesi öngörülen genişletilmiş toplantının henüz kesin tarihinin netleşmediğini söyledi.

  • KKTC Cumhurbaşkanı
  • İki devletli siyaset
  • Kıbrıs Türk halkı direniş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.