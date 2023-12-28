İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4582
  • EURO
    32,7294
  • ALTIN
    1965
  • BIST100
    7396.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü, Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesi olmalı
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü, Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesi olmalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Ben hep şunu söylüyorum 'ana vatan', 'yavru vatan,' 'Mavi Vatan'. Birlikte geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceksek Kıbrıs Türkü bağımsız olarak mutlak suretle yaşamalı. Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesi olmalı. Bütün Türk dünyası için bizler orada kaleyiz.' ifadelerini kullandı.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 19:06 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü, Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesi olmalı
ABONE OL

Tatar, Ardahan Üniversitesi'nde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Varoluş Mücadelesi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Ardahan'ın, geçmişte Rus ve Ermenilere karşı önemli mücadeleler verdiğini hatırlattı.

Ardahan'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Bu şehir geçmişte milli mücadelede Ruslarla ve Ermenilerle mücadele etmiştir. 105 yıl önce kongresi ile milli mücadele ruhunun buralardan ateşlenmesi, meşalenin buradan Türkiye'nin geneline yayılması çok önemli. Ulusal çıkarlarımız bakımından çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Enerji kaynaklarının kesiştiği Doğu Akdeniz, Kıbrıs'ımızın bağımsız Türk devletinin ulusal çıkarları bakımından çok önemli bir merkez. Bunu sizler zaten biliyorsunuz. Orası da serhat vatan, burası da serhat vatan. Enerji kaynaklarının kesiştiği bölgedeyiz. Denizlerin dibindeki toprak da vatandır. Ben hep şunu söylüyorum 'ana vatan', 'yavru vatan,' 'Mavi Vatan'. Birlikte geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceksek Kıbrıs Türkü bağımsız olarak mutlak suretle yaşamalı. Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesi olmalı. Bütün Türk dünyası için bizler orada kaleyiz."

Ersin Tatar, "Kıbrıs'ın sonsuza kadar bağımsız olması gerektiğini ve Kıbrıs konusunda düşmanlara fırsat verilmeyeceğini" vurguladı.

Türkiye ile birlikte çok büyük projelere imza atmaya çalıştıklarını ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"Kendi refahını planlayarak geleceğe emin adımlarla gitmek istiyoruz. Türk askerinin orda olmasının, bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Bizim yolculuğumuz birlikte olmalı. Bizi birbirimizden koparmak, bizim sonumuz demektir. Kıbrıs meselesi milli bir davadır, milli bir değerdir, milli bir davanın sonucudur ve sonsuza kadar yaşayacaktır. Bizim aramızdaki tarihi bağların daha da pekişmesi için birlikte hareket etmek istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmamız gerek. Gençler, sizlerin, Türkiye'nin 2. yüzyılında büyük işler yapacağınıza inanıyorum."

  • Kıbrıs Türkü
  • Mavi Vatan
  • Bağımsızlık
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.