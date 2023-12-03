İSTANBUL 22°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2023 Pazar / 21 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'da çeşit temaslarda bulunacak.

AA3 Aralık 2023 Pazar 10:12 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan'da
ABONE OL

Tatar ve beraberindeki heyeti, başkent Bişkek'teki Manas Uluslararası havaalanında Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, büyükelçilik ve üniversite çalışanları karşıladı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "Kırgızistan'da Enerji Yatırımları ve İşbirliği Konferansı"na katılacak Tatar'a, üniversitede fahri doktora verilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.