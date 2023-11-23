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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin daha büyük başarılara imza atabilmesi en büyük temennimiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye'nin daha büyük başarılara imza atabilmesi için, hem KKTC hem diğer Türk devletleriyle geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmenin mutluluğu ve bahtiyarlığını yaşayabilmenin en büyük temennileri olduğunu belirtti.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 15:39 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin daha büyük başarılara imza atabilmesi en büyük temennimiz
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Tatar, Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları"nın açılışında, Konya'nın başarılı çalışmalarıyla Türkiye'nin büyük projelerine imza atacak şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Anavatan Türkiye'nin, milli savunma sanayisinde gerçekleştirdiği başarılardan dolayı KKTC olarak gururlandıklarını vurgulayan Tatar, "Sayın Cevdet Yılmaz'a buradan bir çağrı yapıyorum. KKTC, bugün üniversiteleriyle, Ar-Ge çalışmalarıyla, çeşitli sektörlerdeki başarılarıyla, inşallah günü geldiğinde bu onurlu ve gururlu büyük milli ekosistemin bir parçası olur." diye konuştu.

Ersin Tatar, bu kapsamda, KKTC'nin kalkınması ve gelişmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile çok önemli projeleri değerlendirdiklerini anlattı.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ HAMLELERİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Savunma sanayisindeki tüm hamlelerin önemli olduğuna dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'deki milli irademiz KKTC'yi güçlendirebilmek için, böylesine önemli çalışmalara zemin hazırlayıp, gelecekte bu ekosisteme dahil olmak bizleri daha güçlü kılacaktır. Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye'nin daha büyük başarılara imza atabilmesi için, hem KKTC hem diğer Türk devletleriyle geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmenin mutluluğu ve bahtiyarlığını yaşayabilmek en büyük temennimizdir."

Konuşmaların ardından Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekilerle kurdele keserek, programın açılışını gerçekleştirdi.

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