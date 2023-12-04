KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ''fahri doktora'' unvanı verildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini ziyaret etti.

Tatar, burada üniversitesinin ev sahipliğinde başlayan "Kırgızistan'da Enerji Yatırımları ve İşbirliği Konferansı"nın onur konuğu oldu.

İki gün sürecek konferansa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMD) Genel Sekreteri İlyas Demirci, Kırgız milletvekili Dastanbek Cumabekov, KTMÜ yönetimi, akademisyenler, diplomatlar, iş insanları, organizatörler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta Manas Destanı'ndan bir bölümün okunduğu programda, KTMÜ, TDMMD tanıtım ve KKTC'nin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümüne ilişkin film gösterimleri yapıldı.

TATAR'A, MANAS ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Tatar'a, Kıbrıs Türk halkının hak, hukuk, eşitlik ve özgürlük mücadelesini her platformda cesur ve güçlü şekilde savunmaları, KKTC'nin Türk Devletler Teşkilatına (TDT) gözlemci ülke olarak kabul edilmesi sürecindeki çabaları, KKTC ile Kırgızistan arasındaki "kardeşlik köprüsünün" sağlanması ve Türklük bilincine yaptığı katkıları nedeniyle "Fahri Doktora" unvanı verildi.

Türkiye ile Kırgızistan'ın 1995'te kurduğu KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Dr. Baktıgül Kalambekova, Tatar'a Fahri Doktora unvanı takdim etti.

Tatar, Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Şahsıma layık görülen bu fahri doktora unvanı ile ilgili kararın alınmasında Sayın Rektörüme ve KTMÜ Mütevelli heyet yönetim kurulu üyelerine hem şahsım hem de halkımın adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.