İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7528
  • EURO
    29,5755
  • ALTIN
    1678.31
  • BIST100
    8429.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Azerbaycan açıklaması
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Azerbaycan açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin Azerbaycan ile bağlarını her alanda geliştireceğini söyledi.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Azerbaycan açıklaması
ABONE OL

Tatar, Kıbrıs Türk Tanıtım Günü etkinliğine katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket etmeden önce Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'a ilk defa gideceklerini belirterek, iki ülke arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

KKTC olarak dünya ile kurdukları ilişkilerde Rumların engellemeleri ile karşılaştıklarını hatırlatan Tatar, "Azerbaycan ile bağlarımızı her alanda geliştireceğiz. Azerbaycan'la bağlarımızı eğitim, kültür ve ekonomik anlamda geliştirmeye gidiyoruz. KKTC bayrağını Azerbaycan'da dalgalandıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a aralarında iş insanları, turizmciler, üniversite temsilcileri ve yatırımcıların bulunduğu 200 kişilik bir heyetle gittiklerini kaydederek, ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Basın toplantısının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve beraberlerindeki heyeti taşıyan uçak, Lefkoşa'dan Bakü'ye hareket etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.