İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2024 Çarşamba / 8 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0245
  • EURO
    37,5604
  • ALTIN
    2751.08
  • BIST100
    9570.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Birleşik Krallık'a Türk halkına yönelik eşit olmayan muamele tepkisi
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Birleşik Krallık'a Türk halkına yönelik eşit olmayan muamele tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adadaki garantör güçlerden biri olarak Birleşik Krallık hükümetine Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlara karşı sorumlulukları olduğunu hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkına yönelik eşit olmayan muamelenin gözden geçirilmesini istedi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Birleşik Krallık'a Türk halkına yönelik eşit olmayan muamele tepkisi
ABONE OL

İngiltere'nin GB News kanalına konuşan Tatar, adaya yönelik adaletsizliklerden birinin Birleşik Krallık'tan KKTC'ye doğrudan uçuşların yapılmaması olduğuna işaret etti.

Tatar, kendilerine yönelik izolasyonların hafifletilmesinin barışa katkıda bulunacağını vurgulayarak Kıbrıs Türk halkına yönelik eşit olmayan muamelenin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Devlet yetkililerini sosyal medya aracılığı ile karalamaya çalışmak kabul edilemez

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Vizyonlarının Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm olduğuna dikkati çeken Tatar, "Enerji, su, doğal kaynaklar gibi birçok alanda iş birliği yapılması, hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar için fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan yaklaşık 20 bin İngiliz vatandaşı olduğunu ifade ederek "Yıllar içinde çok iyi bağlantılar kurduk. Buradaki halkımız İngiliz toplumuyla bütünleşmiş durumdalar. Binlerce insanımız Kıbrıslı Türkleri destekliyor ancak ne yazık ki halkıma yönelik eşitsizlik halen devam etmektedir. Birleşik Krallık hükümetine, Kıbrıs'ın garantör güçlerinden biri olarak Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlara karşı sorumlulukları ve yükümlülükleri olduğunu hatırlatıyorum. Adaletsizliğe son verilmesi çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Kıbrıs'ın güneyindeki askeri hareketlilik sonrası net mesaj: Türkiye ile kendi tedbirimizi alırız

"DAYATILMIŞ BİR ÇÖZÜMÜ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Halkı için adalet çağrısı yapan Tatar, Kıbrıslı Rumların tanınan bir devleti olduğuna ve adil olmayan bir şekilde 20 yıl önce Avrupa Birliği (AB) üyesi yapıldığına ancak KKTC'nin birlik dışında kaldığına işaret ederek hali hazırda Kıbrıslı Rumların AB'deki pozisyonlarını kullanarak Kıbrıslı Türkleri ambargolarla sıkıştırdığını belirtti.

Tatar, kendilerine dayatılmış bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.