KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cenevre açıklaması: Biz ileriye bakıyoruz

Tatar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre'ye belli hedeflerle geldiklerini ve asla geri dönüşlerinin olmadığını kaydeden Tatar, "Biz ileriye bakıyoruz. İki tarafın işbirliği noktasında bir takım konular gündeme geldi. Bazı konular seçildi. Bu konular üzerinde BM Genel Sekreteri, bir özel temsilci atayacak ve bunların uygulanması için iki lider bir dizi çalışmalar yapacak. Ondan sonra temmuz sonunda da buna benzer (5+1 formatında) bir toplantı tekrar düzenlenecek." dedi.

Ersin Tatar, yeni atanacak kişisel temsilcinin bugün konuştukları konular üzerinde çalışmalarını yürüteceğini, Kıbrıs'taki her iki halkın faydasına olacak, mezarlıkların tekrar gözden geçirilmesi, güneş enerjisi gibi konular üzerinde çalışılacağını vurguladı.

