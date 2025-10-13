KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan iki devletli çözüm vurgusu... ''Bu işin geri dönüşü yok''

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Haber'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Tatar, Ada'da federal bir yapının artık mümkün olmadığının altını çizdi. Kıbrıs'ta çözümün anahtarının iki egemen devlet olduğunu hatırlattı.

Tatar, "Bu işin geri dönüşü yok, iki devletli siyasetin geri dönüşü yok. Çünkü geri dönüş, hem bize hem Türkiye'ye çok şey kaybettir. Orada uyum içerisinde Kıbrıs Türkü ili yürütülen bir siyaset, ve bunu savunan dünya ile paylaşan bir Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Milli güvenlik Kurulu değerlendirmesini yapmış ve artık iki devletli çözümün dönüşü yok diyor" dedi.

Ersin Tatar, Türk askerinin Ada'dan çekilmesinin Kıbrıslı Türklerin sonu olacağı uyarısında bulundu. 19 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimi için demokrasi vurgusu yaptı ve şunları söyledi:

"Kalbimden geçen 20 Ekim sabahı bütün dünya gazetelerinin manşetinde, "seçimde KKTC kazandı, seçimde Kıbrıs Türk halkı egemenliğe sahip çıktı ve Türkiye ile olan ilişkilerini de bir kez daha onay verdi" şeklinde yapıcı pozitif mesajların verilebilmesi benim için çok değerli olacaktır"

"BÜTÜN DÜNYAYA İKİ DEVLETLİ SİYASETİ ANLATABİLDİK"

Tatar, "Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Mevcut Cumhurbaşkanı aynı zamanda adaylardan bir tanesisiniz. Neden özellikle Diplomasi başlığı seçildi?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Burada Diplomasi bir bakıma iletişimdir. Sesinin duyurulmasıdır. Sesinizi duyuraraktan karşı tarafa ikna etmektir. Bütün bunları ben başarı ile yürümekteyim. Ve tabii uzman ekiplere değerlendirildiğimizde benim iki devlet diyerek yola çıkışım ve Türkiye Cumhuriyeti hem anavatandır, hem garantör ülkedir ve bu bölgenin tartışmasız en güçlü ülkesidir.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Ve benim dönemimde Türkiye Cumhuriyeti ile münasebetlerimiz en üst noktaya gelmiştir. Benden evvel bu kadar uygun bir çalışma yoktu. Dolayısıyla Türkiye'de istişare içerisinde ve uyum içerisinde aynı ağızdan konuşmak suretiyle bütün dünyaya iki devletli siyaseti anlatabildik.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları çok önemliydi. Bu yıl 4 kez Eylül ayında Birlşemiş Milletler Genel Kurulunda baktığımızda Cumhurbaşkanı bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanıması gerektiğini Kıbrıs'ta iki ayrı devlet olduğunu ve Kıbrıs Türkü'nün egemenliğiyle ancak bir çözüm olabileceğini söyledi.

Benim girişimlerimle seçimi kazanma ile iki devletli çözümün gündeme gelmesi Türkiye Cumhuriyeti'nde buna tam destek vermesi ve Türkiye üzerinden bütün dünya bu diplomatik atak ve şu anda gelinin pozisyonda bunun önümüzdeki 5 yılda daha güçlü bir şekilde bütün dünya ile münasebetlerimizin artırılmasına vesile olabilmesi bunun yanında Tabii işte yine Türkiye Cumhuriyeti ile iyi münasebetlerimiz çerçevesinde turizmde eğitimde, her türlü çevre meselelerinde KKTC'ye daha fazla yatırım gelmesine vesile olacağım."

"SAYIN ERDOĞAN, BİZİM HİÇ GİDEMEYECEĞİMİZ YERLERDE BİZİM SESİMİZİ DUYURDU"

"Uluslararası arenada yapılan konuşmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı mutlaka geçiyor. Hani diplomatik anlamda başka bir şey ama size bu ne hissettiriyor?" sorusuna Tatar şu cevabı verdi:

"Bizim Türkiye ile kurduğumuz iyi münasebetlerle Türkiye Cumhurbaşkanı bunları yapıyor ve orada bizim adımıza konuşuyor, bizim davamızı anlatıyor. Bu da bizim için bir diplomatik atak ve diplomatik başarıdır. Çünkü vesile oluyor bütün dünyaya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bizim mücadelemizi davamızı ve haklılığımızı orada haykırıyor.

Aynı zamanda KKTC gerçeğinin var olduğunu dünyaya haykırıyor. Birlikte haklı olduğumuza inanıyoruz.

Bu uyum çok önemli. Çünkü Türkiye farklı konuşsa bizim burada itibarımız kalmaz. Türkiye Cumhuriyeti ve bizim fikir birliğimiz ve tek ağızdan konuşmamız bizim ve Türkiye için çok yapıcı bir anlayıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bizim hiç gidemeyeceğimiz yerlerde bizim sesimizi duyurdu. İlk kez bir Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türkü'nün hakkını savundu, sahiplendi."

"Türkiye'nin görüşleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yönetimin görüşleri uyuşmadığı zaman nasıl bir problem ortaya çıkar?" sorusuna Tatar şunları söyledi:

"Tatsız bir görüntü olur. Çünkü nedendir? Türkiye benim anavatanımdır. Türkiye garantör ülkedir. Türkiye en büyük en güçlü ülkedir. Güvenliği sağlıyor, Türkiye'nin askeri burada Türk Silahlı Kuvvetleri güvenliği sağlıyor. Burası evet iki ayrı devlet ama biz ne deriz tek millet iki devlet.

Millet bölünürse, millet farklı düşünürse ne olur zayıflık olur. Yani dışarıdan bir zafiyet demek. Bunlar bu kadar önemli ve milli mesele farklı düşünüyorlar Dolayısıyla Bizim aynı çizgide olmamız aynı şeyi düşünmemiz çok önemli. "

"RUM'UN NE KADAR IRKÇI NE KADAR BÖYLE SALDIRGAN OLABİLECEĞİNİ GÖRÜYORUZ"

"Türk Askerinin adadan çekilmesi Kıbrıslı Türkler için nasıl bir tehlike doğurur?" sorusuna Tatar şu cevabı verdi:

"Kıbrıs'ın Türlerinin sonu olur. Çünkü ben Rum'u tanıyorum, Rum'un ne kadar ırkçı ne kadar böyle saldırgan olabileceğini görüyoruz. Şimdi şu anda belki o kadar böyle dışarı vurmuyorlar. Ama ben biliyorum öfkeyi. 1974'ten sonra gerçekten onlar çok şeyi hazmedemediler. Tabii ki sebep kendileri. Kıbrıs Türklerine saldırdılar. Soykırımdır her türlü insanlık dramıdır, vahşetidir."