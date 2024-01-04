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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ''İsias Oteli'' açıklaması: Türk yargısına güveniyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatar, İsias Oteli davasının başladığını belirterek 'Türk yargısına güveniyoruz. Adaletin yerine gelmesi için mutlak surette gerekli değerlendirmeler yapılacaktır ama elbette o ailelerin acıları bizlerin acısıdır. Onlara sabırlar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 22:10 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ''İsias Oteli'' açıklaması: Türk yargısına güveniyoruz
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Kıbrıs'ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinin izlerinin silinmeden belgelenmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen "İzler Silinmeden" adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliğinde yapılan açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile çok sayıda davetli katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın kuzeyindeki kiliseleri ve diğer kültürel mirası korumaya her zaman özen gösterdiklerini; bunların, insanlığın mirası olduğunu belirterek "Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Rumlarından da beklentimiz, karşılıklı saygı itibarıyla Güney Kıbrıs'taki 400 senelik kültürel mirasımızın korunması ve geleceği taşınmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs, Osmanlı Devleti'nin izlerini hala daha taşımaktadır. Çünkü Kıbrıs'ın tarihinde en uzun dönem Osmanlı dönemiydi." diyen Tatar, Kıbrıs Türkü'nün "Kıbrıs'ın esas sahiplerinden" olduğunu vurguladı.

Tatar, Kıbrıs adasında 450 yıllık Osmanlı izlerinin bulunduğunu, 20 Temmuz 2024'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını kutlayacaklarını, bu kapsamda etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

"(İSİAS OTELİ DAVASI) TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUZ"

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli davasına da değinen Tatar, "Kaybettiklerimiz elbette ilelebet yüreğimizde yaşayacaktır." diye konuştu.

Depremlerde Türkiye'de ve yıkılan İsias Oteli'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Tatar, vefat eden KKTC'li sporcularının ailelerine sabır diledi.

Tatar, İsias Oteli davasının başladığını belirterek "Türk yargısına güveniyoruz. Adaletin yerine gelmesi için mutlak surette gerekli değerlendirmeler yapılacaktır ama elbette o ailelerin acıları bizlerin acısıdır. Onlara sabırlar diliyorum." dedi.

  • KKTC Cumhurbaşkanı
  • Güven ve adalet
  • Ailelerin acısı

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