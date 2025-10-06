İSTANBUL 24°C / 16°C
6 Ekim 2025 Pazartesi
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs mesajı... ''Çatışma alanına çevirmek istiyorlar''
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs mesajı... ''Çatışma alanına çevirmek istiyorlar''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumların 2020-2025 yıllarında savunma ve silahlanmaya 3,5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını belirterek 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adeta bir silah deposuna dönüşmüş durumda.' ifadesini kullandı.

6 Ekim 2025 Pazartesi 00:58
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs mesajı... ''Çatışma alanına çevirmek istiyorlar''
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Tatar, GKRY'nin son yıllardaki savunma bütçesindeki artışlara dikkati çekerek, Rum tarafının Ada'yı yeniden bir çatışma alanına çevirmek istediğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Rum tarafının tehditlerine asla boyun eğmeyeceğini vurgulayarak "GKRY'nin silahlanması sonunda sadece kendisine zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rum tarafının savunmadan çok saldırı hazırlığı içinde olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"Mari'deki Florakis Deniz Üssü ile Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü artık sadece Rum ordusuna değil, Amerikan, Fransız ve İsrail güçlerine de açık hale getirilmiştir. Kıbrıs'ın güneyi bölge dışı güçlerin adeta ileri karakoluna dönüşmüştür."

Tatar, Doğu Akdeniz'de kimsenin Türkiye'yi dışlayamayacağını ve Türk milletinin iradesini yok sayamayacağını belirterek, Rumların 2020-2025 yıllarında savunma ve silahlanmaya 3,5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını aktardı.

GKRY'nin barıştan değil silahlanmadan yana olduğunu vurgulayan Tatar, "GKRY, adeta bir silah deposuna dönüşmüş durumda. Rum yönetimi, Almanya'dan ENOK A.B. zırhlı araçlarını, İsrail'den SPIKE LR-2 tanksavar füzelerini, Fransa'dan AKERON MP tanksavar sistemlerini, EXOCET gemisavar ve MISTRAL hava savunma füzelerini, Sırbistan'dan Tamnava çok namlulu roketatar sistemlerini satın almıştır. ABD ve Avrupa menşeli hafif silah alımları da sürmektedir. GKRY, açık bir silahlanma yarışı içindedir." ifadelerini kullandı.

