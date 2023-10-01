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  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rusya açıklaması: Böyle bir girişim var
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rusya açıklaması: Böyle bir girişim var

KKTC'ye Rusya'dan direkt uçuşlar ve ülkede kurulması istenen konsoloslukla ilgili bilgiler veren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Türkiye, Rusya ilişkileri KKTC'ye de yansımıştır. Güney Kıbrıs'a gidemeyen Rusların bir kısmı KKTC'ye gelmeye çalışıyorlar. Buraya nasıl gelecek? Şu anda Türkiye üzerinden geliyorlar. Ama direkt uçuş olursa tasarruflu ve hem de daha kısa bir zamanda buraya gelebilirler. Böyle bir girişim var. İnanıyorum ki yakın bir gelecekte direkt uçuşlar da olabilecektir' dedi.

1 Ekim 2023 Pazar 10:59 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rusya açıklaması: Böyle bir girişim var
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuşan Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden yaptığı "KKTC" çağrısının çok önemli olduğunu ifade etti.

"ERDOĞAN BİZİ O KÜRSÜDE TEMSİL EDİYOR"

Tatar, "Kıbrıs Türk'ü orada konuşamıyor, ama ne mutlu bize ki Recep Tayyip Erdoğan bizi o kürsüde temsil ediyor" dedi. Ersin Tatar, Batı'nın KKTC'nin önünü kapatmaya çalıştığını da söyledi. Tatar, "KKTC doğu Akdeniz'deki barışa ve güvenliğe anahtardır" mesajını verdi.

RUSYA'DAN KKTC'YE KONSOLOSLUK

KKTC'ye Rusya'dan direkt uçuşlar ve ülkede kurulması istenen konsoloslukla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye, Rusya ilişkileri KKTC'ye de yansımıştır. Güney Kıbrıs'a gidemeyen Rusların bir kısmı KKTC'ye gelmeye çalışıyorlar. Buraya nasıl gelecek? Şu anda Türkiye üzerinden geliyorlar. Ama direkt uçuş olursa tasarruflu ve hem de daha kısa bir zamanda buraya gelebilirler. Böyle bir girişim var. İnanıyorum ki yakın bir gelecekte direkt uçuşlar da olabilecektir. Yeni Ercan Havalimanı'nın bütün imkanları ile çoğu havalimanında olmayan imkanlara sahibiz. Yeni bir konsolosluk (Rusya) binasının açılması noktasında bu uçuşlar da artık gerçek olacak diye temenni ediyorum. Rusya ile görüşmeler bu konuda gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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