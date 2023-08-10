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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan şehit askerler için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 15:58 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan şehit askerler için taziye mesajı
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Tatar, mesajında Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan teröre karşı kararlı mücadelesinin artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Tatar, şunları kaydetti:

"Ana vatan Türkiye'nin bölücü terör örgütlerine karşı, terörü kaynağında kurutup ulusal ve sınır güvenliğini korumaya yönelik yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında bir subay, iki uzman çavuş, bir uzman onbaşı ve bir sözleşmeli erin şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yaşanan bu menfur saldırı sonucu şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize şahsım ve devletim adına başsağlığı diliyorum."

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