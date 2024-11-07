Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen zirveye katıldıktan sonra bugün KKTC'ye dönen Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un "onur konuğu" olarak katıldığını ve ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Tatar, teşkilat üyesi devletlerin Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verecekleri desteğin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, KKTC'nin geleceğinin çok daha parlak olacağına işaret ederek, "Türk dünyasına büyük katkılarımız olabilir. Bu alanda büyük bir potansiyelimiz bulunuyor. Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının hakkını, hukukunu savunmak ve ileride burada yaşanacak ciddi dönüşümlerle, gerek havalimanımız gerek limanlarımız gerekse bölgedeki enerji boyutu ile TDT'ye katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.