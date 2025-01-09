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KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ni ziyaret eden Bakan Fidan'a işçilerden sevgi gösterisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 22:38 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ni ziyaret eden Bakan Fidan'a işçilerden sevgi gösterisi
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Bakan Fidan, KKTC temaslarının ikinci gününde, Türkiye'nin katkıları ile inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanını ziyaret etti.

Fidan, inşaat alanına girişte işçiler ile tek tek tokalaştı.

FİDAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Yetkililerden yerleşke ve devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Fidan'a bir işçi sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

Bakan Fidan'a ziyaretinde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya eşlik etti.

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