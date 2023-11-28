KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Adaletin yerini bulmasını istiyoruz

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Töre, Adıyaman Valisi Osman Varol ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Töre, ziyaretlerin ardından 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, aralarında KKTC vatandaşlarının da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nin enkazına karanfil bıraktı.



Zorlu Töre, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, otelin inşasında yapı bozukluğu ile hataların olduğunu söyledi.

Otel sahiplerinin en ağır cezayı almalarını isteyen Töre, şöyle devam etti:

"Bu arkada gördüğümüz yıkıntı İsias Oteli'nin bulunduğu yer. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti voleybolcu çocuklarımıza, antrenörlerine ve bazı ebeveynlere maalesef mezar oldu. Civarda yıkılmayan binalar da var, demek ki bu İsias Oteli'nin yapımında ciddi hatalar ve yapı bozuklukları vardır. Yoksa bu bina da yıkılmayabilirdi, çevredeki binalar gibi. Adıyaman'ın genelinde de daha sağlam binalar yapılmış olsaydı burada da 10 binin üstünde kayıplar olmazdı, İsias Otel de yıkılmazdı. Yapıdan çalarak binadan çalarak kar etmeye çalışan müteahhit olsun veya mal sahibi olsun, ciddi olarak büyük suç işlemişlerdir. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Yargılandıkları zaman bunların ne ceza aldıklarını görmek istiyoruz."

Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine güvendiklerini belirten Töre,"Biz yargıç değiliz ama vicdanımızda bu tür binaları yapanlar büyük suçludur. Suçun da ötesinde bir nevi cinayetin ortağı ve işleyenleridir. Bundan dolayı da Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerine güveniyoruz. İnşallah ağır cezalar alırlar Türkiye'miz güçlüdür, inşallah yeniden bu bölgelerde yeniden imar olacak ama gidenler geri gelmeyecek. Sadece adaletin tecelli etmesini istiyoruz ve bir daha böyle bozuk yapılı oteller, evler binalar yapılmasın." diye konuştu.