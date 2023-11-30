KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: İsrail barbarlığı hepimizin gözünü açmalı

Zorlu Töre, İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen "Mavi Vatan Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki Gelişmeler" konferansında yaptığı konuşmada, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'a gelen Türk ordusunun, artık 1878'deki gibi adadan çıkmayacağını, orada kalacağını söyledi.

Cumhuriyetin düşmanlarının, dahili ve harici bedhahların Türk ordusunun adadan çıkması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonlanması için çalışmalarına devam ettiğini belirten Töre, şöyle konuştu:

"Üç günde Türkiye ateşkesi kabul etti, birinci barış harekatında da üç gün, ikinci barış harekatında da üç gün. Ama bakın 50 gün oldu, Birleşmiş Milletler İsrail'e ateşkes çağrısı bile yapmıyor. Medeniyet dediğin canavar Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Amerika'sı hortladılar. Kıbrıs'ta da hortlamışlardı. Kıbrıs'ta da Rumları ve Yunanlıları destekliyorlardı. Şimdi İsrail'i destekliyorlar."

Dahili ve harici bedhahların Türkiye Cumhuriyeti ile de uğraştığını ancak maskelerinin sürekli düştüğünü dile getiren Töre, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de meydana gelen İsrail barbarlığı hepimizin gözünü açmalı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyormuş Birleşmiş Milletler. Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ve Avrupa Birliği'ne kalmış olsaydı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşmezdi. Eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine kalsaydı ve Avrupa Birliği'ne kalsaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir Türk devleti olarak ilan edilmezdi. Doğu Akdeniz tamamen işgal altına girerdi. Türkiye'nin Mavi Vatan dediğimiz Doğu Akdeniz bölgesinde sismik araştırma yapması söz konusu olmazdı. Doğal gaz araması olmazdı, sondaj gemileri olmazdı ama bugün bakın Doğu Akdeniz'de en güçlü ülke Türkiye'dir. Libya ile yapılan anlaşma sayesinde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı hem Doğu Akdeniz'deki jeopolitik durum, Türkiye'nin en geniş kıyı şeridine sahip olmasından dolayı en güçlü olan ülke Türkiye'dir, Türk milletidir."

"CUMHURİYETTEN VAZGEÇMEK YOK"



Bölgeye Amerika'nın, İngiltere'nin okyanus ötesinden, Fransa'nın denizler ötesinden geldiğini anlatan Töre, şunları kaydetti:

"Neden geliyorlar? Bu bölgenin asli unsuru Türkiye, Türk milleti. Bu coğrafya hem Türk milletinin coğrafyası hem İslam ülkelerinin coğrafyası. Orada İsrail yarattılar, bir canavar yarattılar, o canavarı da durmadan destekliyorlar. Nereye kadar gidecek? Cenabıallah'ın da mutlaka bildiği bir şey vardır. Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa Birliği'nin bildiği şeyler varsa bu yüce Türk milletinin de mutlaka hakkı var, hukuku var, bizi yaratan yüce Rabb'imin de bir hesabı vardır. Avrupa Birliği'nden adalet bekliyorsanız sakın beklemeyin. Evet gerçekten Kıbrıs Türk halkı için en büyük kimdir? Türkiye'dir Türkiye, Türk ordusudur. Başka büyük yoktur. Yaser Arafat, Denktaş Bey'e demişti ki 'Senin ana vatanın var, onun için sen direniyorsun, sen başarıyorsun ama benim ana vatanım yoktur.' İşte o ana vatan nedir Kıbrıs Türk halkı için? Türkiye, Türk milleti, Türk ordusu. Onun için birlikte yola devam edeceğiz. Cumhuriyetten vazgeçmek yok, Türk ordusundan vazgeçmek yok."

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konferansın sonunda Töre'ye plaket takdim etti.