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KKTC Cumhuriyet Meclisi yeni binasında ilk toplantısını yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, yeni binasında ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
KKTC Cumhuriyet Meclisi yeni binasında ilk toplantısını yaptı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki genel kurul öncesinde, yeni binadaki ilk toplantı sebebiyle kokteyl düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi'nin yeni binasındaki ilk genel kurulda mücahit ve gazilerin haklarının belirlenmesi konusundaki yasa değişikliği ile kamu çalışanlarının ödeneklerinin düzenlenmesine ilişkin yasa değişikliği önerisi görüşüldü.

Türkiye tarafından yapılan ve KKTC'nin sembol yapıları arasında gösterilen Cumhuriyet Meclisi yeni binası KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi içinde yer alıyor.

Yaklaşık üç yıllık bir inşa sürecinin ardından tamamlanan Cumhuriyet Meclisi Kompleksi, toplam 20 bin 10 metrekarelik alanda, Cumhuriyet Meclisi Binası, Başkanlık ve Başbakanlık makamları ile 157 kişilik Genel Kurul Salonu, 52 milletvekili makamı, bakanlar toplantı salonu, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemekhane, 16 toplantı odası ve kütüphaneden oluşuyor.

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