İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4159
  • EURO
    48,8884
  • ALTIN
    5003.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bilim insanı Aziz Sancar'a KKTC kimliğini takdim etti
Güncel

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bilim insanı Aziz Sancar'a KKTC kimliğini takdim etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, daha önce vatandaşlığa kabul edilen Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a, KKTC kimlik kartı ile vatandaşlığa kabul belgesini takdim etti.

AA23 Eylül 2025 Salı 10:29 - Güncelleme:
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bilim insanı Aziz Sancar'a KKTC kimliğini takdim etti
ABONE OL

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Bakan Ertuğruloğlu, Nobel ödülü sahibi bilim insanı Aziz Sancar'a ziyarette bulundu.

North Carolina'daki Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Sancar'a, KKTC vatandaşlığına kabul belgesi ve KKTC kimlik kartı Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu tarafından teslim edildi.

Bakan Ertuğruloğlu'na ziyareti sırasında, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Danışman Selen Küçük de eşlik etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.