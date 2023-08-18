KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ''yol'' gerilimini 24 TV'de değerlendirdi

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC ile BM arasındaki "yol" gerilimini, 24 TV'ye değerlendirdi.

Ertuğruloğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar:

Pile'deki halkımız yıllardan beri BM'nin İngiliz üst makamlarının ve Rumların insafına terk edilmiş bir durumda yaşamaktadırlar. Kendilerini ihmal edilmiş, unutulmuş bir halk olarak görüyorlar.

BM'DEN KKTC'NİN YOL PROJESİNE ENGELLEME GİRİŞİMİ



KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (@ertugruloglut): Pile'deki halkımız yıllardan beri BM'nin İngiliz üst makamlarının ve Rumların insafına terk edilmiş bir durumda yaşamaktadırlar. Kendilerini ihmal edilmiş, unutulmuş bir... pic.twitter.com/wbtCKn35Xl — 24 TV (@yirmidorttv) August 18, 2023

Olumsuz koşullardan kurtulmak için, Pile'de yaşayan insanımızın yaşamını kolaylaştırmak için, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için, bizim topraklarımızda bir yol yapmaya karar verdik. Bunu engellemek için her türlü oyun oynanıyor.

DİKENLİ TEL ÇEKTİLER, BARİKAT KURDULAR



KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (@ertugruloglut): Olumsuz koşullardan kurtulmak için, Pile'de yaşayan insanımızın yaşamını kolaylaştırmak için, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için, bizim topraklarımızda bir yol yapmaya karar... pic.twitter.com/HcyM59j7oj — 24 TV (@yirmidorttv) August 18, 2023

Hangi açıdan bakarsanız bakın, bilinçli bir şekilde Kıbrıs Türkünü, Rum insafına terk edilmiş bir toplum duruma düşürmek için ne gerekirse bu yapılmaktadır.