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  • KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ''yol'' gerilimini 24 TV'de değerlendirdi
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ''yol'' gerilimini 24 TV'de değerlendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC ile BM arasındaki 'yol' gerilimini, 24 TV'de değerlendirdi. BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacağını ifade eden Ertuğruloğlu, 'Pile'de yaşayan insanımızın yaşamını kolaylaştırmak için topraklarımızda bir yol yapmaya karar verdik. Bunu engellemek için her türlü oyun oynanıyor.' dedi.

18 Ağustos 2023 Cuma 18:10 - Güncelleme:
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ''yol'' gerilimini 24 TV'de değerlendirdi
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC ile BM arasındaki "yol" gerilimini, 24 TV'ye değerlendirdi.

Ertuğruloğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar:

Pile'deki halkımız yıllardan beri BM'nin İngiliz üst makamlarının ve Rumların insafına terk edilmiş bir durumda yaşamaktadırlar. Kendilerini ihmal edilmiş, unutulmuş bir halk olarak görüyorlar.

Olumsuz koşullardan kurtulmak için, Pile'de yaşayan insanımızın yaşamını kolaylaştırmak için, insanımızın hayatını kolaylaştırmak için, bizim topraklarımızda bir yol yapmaya karar verdik. Bunu engellemek için her türlü oyun oynanıyor.

Hangi açıdan bakarsanız bakın, bilinçli bir şekilde Kıbrıs Türkünü, Rum insafına terk edilmiş bir toplum duruma düşürmek için ne gerekirse bu yapılmaktadır.

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