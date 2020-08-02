AA 02 Ağustos 2020 Pazar 16:49 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 16:49

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafı ve diğer uluslararası aktörlerin, dikkatli şekilde ilerlendiği sürece Kıbrıs Türk tarafının kapalı Maraş'a dair politikasının hayata geçeceğini ve buna engel olamayacaklarını anladığını belirtti.



"Altı yıl önce kapalı Maraş'ın KKTC yönetimi altında açılması vizyonumu ortaya koyduğumda buna gülüp geçenler vardı, şimdilerde gerek Kıbrıs Türk tarafındaki pek çok aktör ve kamuoyu artık bu politikayı desteklemeye başladı." diyen Özersay, Türkiye'nin de artık bu vizyona tam destek verdiğinin altını çizdi.

Özersay, bu gelişmeler ve özellikle Rum tarafının bunu engelleyemiyor olduğu yönündeki itirafının, durumu ve doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade etti.

Özersay, "Son günlerde yaşanan gelişmeler, adım adım hayata geçirmekte olduğumuz Maraş politikamız konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." ifadesini kullandı.

- "MARAŞ VİZYONUMUZU ULUSLARARASI ANLAMDA EN İYİ ŞEKİLDE ANLATABİLECEĞİME İNANIYORUM"

Bakan Özersay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertesinde dünyada kabul gören statüyü de kullanarak Maraş vizyonumuzu uluslararası anlamda en iyi şekilde anlatabileceğime ve dünyadaki aktörlerin olası tepkilerini önleyerek kapalı Maraş'ı Kıbrıs Türk yönetimi altında mülkiyete dair haklara saygı göstererek eski sakinlerine açabileceğime inanıyorum. Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi kapalı Maraş'ın açılması açısından çok kritik olacak. "

Ezber bozan bu vizyonu hayata geçirmek için uluslararası alanda proaktif bir diplomasi izleyeceğini kaydeden Özersay, gerek bu konuda gerekse diğer dış politika konularında sürekli yeni fikir üreten ve hareket halinde olan bir yaklaşım ortaya koyacağını vurguladı.