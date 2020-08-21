DHA 21 Ağustos 2020 Cuma 16:10 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 16:30

"Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmesini büyük bir sevinçle karşıladım" diyen Taçoy, "Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, 'İnşallah bir müjdeli haberi Akdeniz’de bekliyoruz' Yolun açık olsun Türkiye’miz" ifadelerini kullandı.

KKTC BAŞBAKANI TATAR: BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUZ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’de 320 milyar metre küp doğal gaz keşfetmesini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz" diyen Tatar, "İnşallah ifade edildiği üzere bu keşifler devam edecek, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de konulan hedeflere ulaşılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu keşiflerde emeği olan herkesi candan kutlar, milletimiz ve insanlık için nice nice başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.