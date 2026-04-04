KKTC Güreş Federasyonu, Dünya Etnospor Birliği'ne katıldı: Son derece kıymetli bir adı

KKTC Güreş Federasyonu, Dünya Etnospor Birliği'ne katılma kararı aldı. Üyelik kararını değerlendiren KKTC MOK, kararı büyük bir gurur ve memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Açıklamada, "Bu önemli üyelik, ülkemizin uluslararası alanda tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına son derece kıymetli bir adımdır. Güreş, tarihimizde yalnızca bir spor dalı değil; aynı zamanda kültürümüzün, kimliğimizin ve geleneklerimizin güçlü bir yansımasıdır. Dünya Etnospor Birliği çatısı altında yer almak, bu köklü mirasın küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine önemli katkılar sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KKTC Güreş Federasyonu'nun bu platformda yer almasının, sporculara yeni uluslararası fırsatlar sunacağı, kültürel sporların gelişimini destekleyeceği ve KKTC'nin spor diplomasisine değer katacağı ifade edildi. Aynı zamanda bu üyeliğin, geleneksel sporların yaşatılması ve yaygınlaştırılması konusunda atılmış stratejik bir adım olarak KKTC spor tarihinde özel bir yer edineceğinin altı çizildi.

Komiteden yapılan açıklamada, "KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak, bu başarıda emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik eder; Güreş Federasyonumuza Dünya Etnospor Birliği bünyesindeki çalışmalarında başarılar dileriz. Bu anlamlı gelişmenin, ülkemiz sporuna ve kültürel mirasına hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verdi.

ÇELİK VE YÖNETİM KURULUNA TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ TEBRİĞİ

Öte yandan KKTC MOK, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı'na seçilen Prof. Dr. Veli Ozan Çelik'i ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Komiteden yapılan açıklamada, "Sayın Prof. Dr. Çelik'in bilgi birikimi, akademik tecrübesi ve spora olan katkılarının, Türkiye'de olimpik hareketin daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde hayata geçirilecek projelerin, sporun gelişimi, yaygınlaştırılması ve uluslararası alanda daha güçlü bir temsil açısından önemli kazanımlar getireceğine olan inancımız tamdır" denildi.

Komite olarak, Türkiye ile spor alanındaki güçlü bağların bu yeni dönemde daha da pekişeceğine inanıldığı ifade edilerek iş birliği, dayanışma ve ortak projelerle olimpik değerleri birlikte yüceltmeye devam edileceğinin altı çizildi.

Açıklamada son olarak, "Sayın Prof. Dr. Veli Ozan Çelik'e ve kıymetli ekibine görevlerinde üstün başarılar diler, yeni dönemin Türk sporu ve olimpik hareket için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.