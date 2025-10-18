Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı destekleyen Demokrat Parti (DP), Tatar'a destek çağrısı yaptı. Partiden yapılan açıklamada, KKTC'nin varlığının, halkın iradesiyle şekillenmiş bir bağımsızlık ve onur mücadelesi olduğu vurgulanarak, bu mücadelenin geleceğe taşınması için birlik olmanın ve kararlılıkla yoluna devam etmenin önemine dikkat çekildi.

"ÇOCUKLARA ONURLU BİR GELECEK BIRAKMAK İÇİN TEK YOL BİRLİKTE HAREKET ETMEK"

Demokrat Parti KKTC Milletvekili Serhat Akpınar imzasıyla yayımlanan açıklamada, Cumhuriyet Meclisi'nin aldığı iki devletli çözüm kararını ve bu kararı destekleyen Merkez Yürütme Kurulu ile Parti Meclisi iradesini tam sadakat ve inançla sahiplenildiği ifade edildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ın önümüzdeki 5 yıllık görev sürecinde egemen eşitlik, devletin bekası ve Türkiye Cumhuriyeti ile tam dayanışma vizyonuna şartsız destek verildiğine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, egemenliği korumak, eşit siyasi hakları yaşatmak, devlet ve cumhuriyete sahip çıkmak ve çocuklara özgür, güçlü, onurlu bir gelecek bırakmak için tek yolun birlikte hareket etmek olduğu dile getirildi.

"BİZ ÖZGÜRLÜĞÜNE, EGEMENLİĞİNE VE DEVLETİNE SAHİP ÇIKAN BİR HALK OLARAK TARİH SAHNESİNDE VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünde KKTC'nin uluslararası tanınırlığını sağlamak, dünya arenasında onurlu yer almak ve ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir güç temellerine oturtmak için her yurttaşın sandıkta iradesini bu yoldan yana koymasının tarihi bir görev olduğu belirtildi. Federasyonun artık tükenmiş olduğu vurgulanan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türk Halkı'nı yalnızca azınlık statüsünde görmeye devam ettiği ve egemen eşitliği tanımaya hazır olmadığı ifade edildi. Demokrat Parti açıklamasında, "Biz kaybolan bir halk olmayacağız. Biz özgürlüğüne, egemenliğine ve devletine sahip çıkan bir halk olarak tarih sahnesinde var olmaya devam edeceğiz" mesajı verildi. Açıklamada son olarak, cumhuriyete, devlete, bayrağa ve egemenliğe sahip çıkmak isteyen tüm yurttaşlara Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'a destek vermeleri çağrısında bulunuldu. KKTC'nin bekası, halkın refahı ve bağımsız devletin geleceği için tüm güçlerin tek yürek halinde sandıklara gideceği vurgulandı.