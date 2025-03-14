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KKTC için kritik süreç! Cumhurbaşkanı Tatar: Adanın geleceğini konuşmaya gidiyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya dair 'Cenevre'ye adanın geleceğini konuşmaya gidiyoruz.' dedi.

AA14 Mart 2025 Cuma 23:27 - Güncelleme:
KKTC için kritik süreç! Cumhurbaşkanı Tatar: Adanın geleceğini konuşmaya gidiyoruz
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Ersin Tatar, Cenevre toplantısı öncesinde siyasi partilerle yaptığı bilgilendirmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Cenevre toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile katılacağını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının masada yalnız değil "anavatan Türkiye ile yer alacağını" vurguladı.

Tatar, federal siyasetin terk edilmesinden sonra ortaya konan yeni siyasette, eşit statünün teyit edilmesi ile müzakere sürecinin başlayabileceğini ortaya koyduklarını anlatarak, iki devletin işbirliği konusunda net olduklarını, enerji ve su konusu başta olmak üzere sınır kapıları ile ilgili işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 60 yıldır çözüm bulunamayan sorunları yeniden tartışmak yerine Kıbrıs Türk halkına haklarının verilmesi gerektiğini, direk uçuş, direk ticaret imkanlarının sağlanması gerektiğini kaydeden Tatar, iki taraf arasında kazan kazan formülü ile görüşmeler yapılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına yönelik baskılar, tutuklamalar, boyun eğmeye zorlayacak hareketlerin beyhude olduğunu vurgulayarak, egemen eşitlik, eşit uluslararası statü duruşunu Cenevre'de ortaya koyacaklarını, toplantıda adada iki devletin işbirliğiyle bir gelecek arayacağını belirtti.

Her zaman diyalogdan yana olduklarını ifade eden Tatar, "Yapıcı tutumumuzu sürdürdük, sağlık, kültür, ekonomi, deprem her konuda işbirliğini önerdik, diyaloğu sürdürdük." diye konuştu.

Tatar, "Halkımızı izolasyon altında yaşamaya mahkum etmenin hiçbir gerekçesi olamaz. 60 yılı aşkın süredir Kıbrıs Türk Halkı hiç suçu olmamasına rağmen temel insan haklarından mahrum edilmektedir. Buna bir son verme zamanı gelmiştir. Cenevre toplantısında adanın geleceğini konuşmaya gidiyoruz." ifadesini kullandı.

"KIBRIS'TA İKİ DEVLET KÖKLEŞTİ"

Avrupa Birliği (AB) çatısı altında iki devletli çözümün bulunabileceğini belirten Tatar, Kıbrıs'ta artık iki devletin kökleştiğini, o yüzden yeni maceralara kendilerini sürükleme hakkının kimsede olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasının geleceğini ciddi şekilde tüm tarafların katılımıyla tartışmak amacıyla bu toplantıyı istediğini belirterek, bu süreçte İngiltere'den de tarafsız davranmasını istediğini ifade etti.

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