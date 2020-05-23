KKTC iki kişi denizde boğularak hayatını kaybetti

DHA 23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:51

KKTC'de bugün 11.30 sıralarında Alagadi olarak bilinen bölgede denize giren 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan ile 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir dalgalara kapıldı.

SAHİL GÜVENLİK BULDU

Kıyıdan uzaklaşan Binbir ve Ceylan için olay yerine kurtarma ekipleri geldi. Binbir ve Ceylan dalgalı denizde gözlerden kayboldu. KKTC Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede araştırmalara başladı. Çalışmalar sonrasında Binbir'in cesedine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

‘DENİZE GİRMEYİN’ UYARISI

Öte yandan KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, "Bugün ve yarın denizlerimizde rüzgârın kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, serinlemek, eğlence veya spor maksatlı denize girilmemesi tavsiye edilir" açıklaması yaptı.