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KKTC ile işbirliği anlaşması

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında “İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni' nde konuşuyo

26 Mayıs 2020 Salı 13:23 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 13:27
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