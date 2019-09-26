KKTC Kızılayı’nı 42 ülke tanıdı

Türk Kızılayı ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın tanınması ve BM nezdinde kabul görmesi için çok büyük uluslararası diplomatik hamleye imza attı. KKTC’ye bugüne kadar en kalabalık uluslararası delegasyonu getirmeyi başardı. Rusya’dan Şili’ye, Katar’dan Maldivler’e kadar 42 ülkenin Kızılay ve Kızılhaçı, Türk Kızılay’ı öncülüğünde Kuzey Kıbrıs’ta bir araya gelerek Girne Deklarasyonunu imzaladı. Böylece 42 ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı tanımasının yanında KKTC uluslararası yardım ağına eklendi. “İnsan Onuru için Kıbrıs’ta Daha Güçlü Kırmızı Hareket” temalı programda, 151 ülkede ihtiyaç sahiplerine şefkat elini uzatan Türk Kızılay’ına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

İNSANİ YARDIM ALMADI

Başkan Kınık Kıbrıslı Türklerin geçmişte yaşadığı acı tecrübeler olduğunu belirterek, uluslararası insancıl hukuk bağlamında bakıldığında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın (KKTK) uluslararası örgütler tarafından tanınmamasının ilkeli bir duruşa aykırı olduğuna işaret etti. Kınık “Kıbrıslı Türkler, politik sebeplerden ötürü, insani yardım haklarından mahrum bırakılmıştır” dedi. Kınık, şunları söyledi: “1960’lı yıllarda adada yaşanan çatışmalarda devletlerinden insani yardım alamayan Kıbrıslı Türkler’e Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Birleşmiş Milletler yardım eli uzatmıştır. BM, adanın hem kuzey hem güney kesimini taraf kabul ederek her ikisini de eşit tutarak adada iki tarafı için de uygun olacak kalıcı bir çözüm bulmaya çalışmıştır.”