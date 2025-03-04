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KKTC lideri Tatar: Ne geçmişi unuturuz ne de Gazze'yi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'de ramazanın zor şartlar altında geçtiğine dikkati çekerek, 'Ne geçmişi unuturuz ne de Gazze'yi.' diye konuştu.

AA4 Mart 2025 Salı 22:24 - Güncelleme:
KKTC lideri Tatar: Ne geçmişi unuturuz ne de Gazze'yi
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Başkent Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay tarafından verilen iftara katılan Tatar, yemekten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin İslam dünyasının bir parçası olduğunu ifade ederek, huzur ve dayanışma içerinde bir ramazana daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs Türklerinin 1960'lı yıllarda Gazze'de Filistinlilerin yaşadıklarına benzer bir dönemden geçtiğini hatırlatan Tatar, bugün Kıbrıs'ta herkesin huzur ve barış içinde yaşadığına dikkati çekti.

"FİLİSTİNLİLERİ ANLIYORUZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İslam dünyasının ramazan dolayısıyla dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ne geçmişi unuturuz ne de Gazze'yi. Bir buçuk yılda Gazze'de 50 binden fazla insan İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Şu an insanlar kısıtlı imkanlarla ve evleri olmadan iftar yapıyorlar. 1960'lı yıllarda aynı şeyleri yaşamış bir topluluk olarak Filistinlileri anlıyoruz. Şükür bugün burada huzur ve barış var. Bunun sağlanmasında emeği geçen ana vatanımız Türkiye'ye teşekkür ediyoruz."

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