AA 29 Mayıs 2020 Cuma 11:10 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 11:14

Bakan Amcaoğlu, Türkiye ile KKTC arasındaki mali protokol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Maliye Bakanlığının çalışmaları ve atılması planlanan adımlarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Amcaoğlu, KKTC'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart'tan bu yana 42 Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığını ve 200'e yakın karar üretildiğini kaydetti.

Mart ayında 33 maddelik Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi'nin açıklandığını hatırlatan Amcaoğlu, Kovid-19 sürecinde planlanan gelişmelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Kovid-19 sürecinde Maliye Bakanlığı olarak bir gün bile paniklemediklerinin altını çizen Amcaoğlu, atılacak adımları güven içerisinde hayata geçirdiklerini kaydetti.



Amcoğlu, bu süreçte Maliye'nin kapılarını kapatmadıklarını ve zorluklara rağmen çalıştıklarına vurgu yaparak, "Maliye'nin martta 381 milyon, nisanda 288 milyon ve mayısta da gerçekleşecek 250 milyon liralık geliri oldu. Normalde aylık mali gelirlerimiz 550 milyon lira seviyelerinde, bu süreçte yüzde 57'lik bir gerileme oldu." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü, Türkiye ile 2020 yılına ait mali protokolün imzalandığını ve bunun KKTC'ye ikinci bayramı yaşattığına işaret eden Amcaoğlu, protokol sayesinde bu yılın geri kalanında daha rahat olacaklarını söyledi.

Amcaoğlu, "Türkiye, kamu maliyesine aktaracağı 1 milyar 150 milyon liralık finansman kaynağının dışında, yatırım, altyapı, reel sektör ve diğer başlıklar altında da kaynak aktaracak. Bu rakamlar, Kovid-19'dan negatif etkilenen yıllık 8,8 milyarlık KKTC bütçesinin mali gelirlerine de yardımcı olacaktır." şeklinde konuştu.

Hibe başlığı altında savunmaya 650 milyon, altyapı yatırımlarına 245 milyon ve reel sektöre 888 milyon liralık kaynak aktarılacağının altını çizen Amcaoğlu, krediler başlığı altında kamu maliyesine 1 milyar 150 milyon lira, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100 milyon lira ve geçmiş harcamalar için 55 milyonluk bir kaynakla Türkiye tarafından toplamda 2 milyar 288 milyonluk bir kaynak aktarımının yıl sonuna kadar gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Amcaoğlu, 113 bin kayıtlı özel sektör çalışanının da Kovid-19 dolayısıyla yaşadığı sıkıntıların aşılması için mali protokolden kaynak ayrılacağını belirtti.

- "Protokol, ülkenin tam da ihtiyacı olduğu dönemde imzalandı"

Mart, nisan ve mayıs aylarında memur maaşlarında kesintiler yapıldığını ve aylık 60 milyon liralık tasarruf edildiğini kaydeden Amcaoğlu, bununla Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki ödeme kalemlerine kaynak aktardıklarını söyledi.

Amcaoğlu, "Türkiye ile mali protokol, ülkenin tam da ihtiyacı olduğu dönemde imzalandı. Bunun yansımalarını çok kısa sürede göreceğiz." dedi.

Yeni mali protokolün yükümlülüklerinin öncekilere göre daha iyi niyetli ve kısa sürede üstesinden gelinebilecek eylem planları içerdiğinin altını çizen Amcaoğlu, Türkiye'nin protokoldeki eylem planlarını çok iyi niyetle ve pandemi dolayısıyla yaşadığı ekonomi ve sağlık alanındaki sıkıntılarının da bilinciyle hazırladığını dile getirdi.



Bakan Amcaoğlu, bu süreçte kimsenin işinden olmaması için de çalıştıklarına vurgu yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı mevzuatla istihdamın devamı için çaba gösterileceğini kaydetti.

- "Türkiye'nin bize vermiş olduğu katkının önemli bir anlamı var"

Amcaoğlu, Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu sadece KKTC'nin değil dünyaki birçok ülkenin idrak ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu süreçte bizim istemediğimiz anlarda bile tıbbi malzeme ve bu süreci atlatabilmemiz için her türlü ihtiyacımızı karşıladığını hepimiz gördük. Bu süreçte zaten Türkiye'nin bu önemli katkıları olmamış olsaydı, asla bu sıkıntılı günlerden çıkmayı bu kadar rahat başaramazdık. Geldiğimiz bu noktada bir şeyleri başarmışsak, Türkiye'nin bize vermiş olduğu katkının da küçümsenemeyecek ve önemli bir anlamı vardır."

Amcaoğlu, KKTC'de 41 gündür Kovid-19 vakası görülmediğini anımsatarak, imzalanan mali protokol ve KKTC'nin ulaştığı sağlık koşulları ele alındığında, pandemi ortamının son bulmasıyla kaybettikleri ticari ivmeye rahatlıkla ulaşabileceklerini dile getirdi.

- "Birlikte hareket edersek başarılı günlere kısa sürede ulaşabiliriz"

Salgın sürecinin henüz bitmediğine de dikkati çeken Amcaoğlu, risk altında olacaklarını bilerek kararlar alacaklarını belirtti.

Amcaoğlu, "Sağlıkla alakalı sorunların üstesinden gelirken, ülkede birlik olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Kovid-19 sürecinde hükümetin aldığı kararlara riayet edildiği gibi bu süreçten sonra da hükümete güvenin. Ekonomiyle ilgili yaraların sarılmasında hep birlikte hareket edersek özlediğimiz ve başarılı günlere kısa sürede ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.