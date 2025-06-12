KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Kuzey Kıbrıs, Türk Dünyası'nın Doğu Akdeniz'e açılan kapısıdır

Öztürkler, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, ev sahibi Kazakistan Parlamento Başkanı Yerlan Koşanov'a ve Kazak yetkililere gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

TÜRKPA ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyetlerine KKTC olarak aktif katkı sunduklarını belirten Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkı olarak kardeş Türk Devletleriyle bağlarımızı güçlendirme azmindeyiz" dedi.

KKTC'nin 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Öztürkler, 2023'teki TÜRKPA 12. Genel Kurulu'nda da gözlemci parlamento statüsü kazandıklarını hatırlatarak, bu sürecin Türk Devletleri ile kardeşlik bağlarını daha da pekiştirdiğini ifade etti.

"KKTC, TÜRK DÜNYASI'NIN DOĞU AKDENİZ'E AÇILAN KAPISIDIR"

Konuşmasında KKTC'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Öztürkler, adanın enerji ve ticaret yollarının kesişiminde yer aldığını belirtti.

"Doğu Akdeniz'in batmayan uçak gemisi olan adamız, Türk Dünyası'nın Akdeniz'e açılan penceresi konumundadır" ifadesini kullanan Öztürkler, KKTC'nin bölgedeki barış ve dengeye önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Öztürkler, "Küresel düzenin yeniden şekillendiği bu dönemde Türk Dünyasının ortak çıkarlarının gözetildiği bir sistem oluşması için önümüzdeki eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğimizden şüphe duymamaktayım" diye konuştu.

Öztürkler, TÜRKPA 14. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, KKTC'nin savunma ve uluslararası güvenlik alanlarında stratejik bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, kendilerinin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) uluslararası sivil koruma mekanizmasına dahil edilmesiyle afet yönetimi ve insani yardım konularında iş birliğinin yeni bir boyut kazanacağını vurguladı.

Meclis Başkanı Öztürkler, 28-31 Mayıs 2025'te KKTC'de düzenlenen "Türk Devletleri Kadın Parlamenterler Zirvesi"nin önemine de değinerek, bu tür organizasyonlarla karşılıklı iş birliğinin ve kültürel bağların daha da pekiştiğini söyledi.

Öztürkler, ayrıca KKTC'nin Türk Akademisi'ne gözlemci olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Türk Dünyası'na entegrasyon sürecinin istikrarlı biçimde devam ettiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır maruz kaldığı izolasyonlara rağmen direncini koruduğunun altını çizen Öztürkler, "Gücümüz; aynı dili, soyu ve kökeni paylaştığımız Türk Dünyasıyla aramızda asırlara dayanan ortak tarihi ve kültürel bağların gücündendir" dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, daha sonra Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da Genel Kurul'a katılan parlamento başkanları ile birlikte aile fotoğrafında yer aldı.

Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurul Toplantısı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ilk kez Kazakistan'da bu seviyede temsil edildiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir gün." dedi.

Öztürkler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen TÜRKPA 14. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Ziyaretine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, KKTC'nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildiğini ve 2023'te ise TÜRKPA'da gözlemci parlamento statüsü kazandıklarını hatırlattı.

Öztürkler, bugün TÜRKPA'nın 14. Genel Kurulu'nda ilk kez Kazakistan'da temsil edildiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir gün." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin "Türk dünyasının kopmaz bir parçası" olduğunu ve Kuzey Kıbrıs'ın yer almadığı bir aile fotoğrafının ise Türk dünyası için eksik bir fotoğraf olduğunu defalarca vurguladığını anımsatan Öztürkler, "Bu kararlı duruşun sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün Astana'da hem devlet başkanı tarafından hem de genel kurulda resmi olarak temsil edilmiştir. Bu bizim için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Öztürkler, ortak dil, kültür, inancı paylaşan ve aynı ecdadın torunları olarak Türk dünyasının içerisinde var olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"HAKLI DAVAMIZI TÜRK DÜNYASI ARACILIĞIYLA ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kıbrıs Türk halkının yıllardır izolasyonlarla sıkıntılar yaşadığını aktaran Öztürkler, "Bu bağlamda biz mücadelemize devam edeceğiz. Haklı davamızı Türk dünyası aracılığıyla anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Öztürkler, TÜRKPA üyesi ve gözlemci ülkelerin meclis başkanlarıyla Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk halkının yine Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yukarıya çıkması gerektiğini ifade ettik."

Öztürkler, KKTC olarak birkaç hafta önce TÜRKPA'nın "Kadınlar Zirvesi" etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Kıbrıs Türk halkı çağdaş, gelişmiş bir halktır. Ve her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilecek bir noktadadır. Kıbrıs Türk halkına yeter ki şans versinler. Bu şanslar verildiği takdirde birçok başarıyı hem sanatsal hem sportif hem eğitimsel alanlarda yerine getirecektir. Türk dünyası bizi sahiplendikçe bu yürüyüşümüz daha kararlı bir şekilde devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk dünyasının birliğinin daim olmasını temenni ettiklerini dile getiren Öztürkler, "Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkması en büyük beklentimizdir." diye konuştu.

TÜRKPA 14. GENEL KURULU TOPLANTISI

Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'un ev sahipliğinde Astana'daki Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmoilov, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er katıldı.

"Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla yapılan toplantıda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. ÖZTÜRKLER, TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'un resmi davetiyle Astana'ya gitti.

Ziyaret kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen Öztürkler, KKTC'nin Türk Dünyası ile entegrasyon sürecini ve Kıbrıs Türk Halkı'nın haklı mücadelesini değerlendirdi.

Görüşmede, KKTC'nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesinden duyulan memnuniyet ifade edilirken, 2023'te TÜRKPA'da gözlemci parlamento statüsü kazanmalarının önemine dikkat çekildi.

Öztürkler, tüm süreç boyunca Anavatan Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğinin kritik olduğunu vurguladı.

KKTC'nin uluslararası platformlardaki haklı mücadelesini sürdüreceğini belirten Öztürkler, "Kıbrıs Türk Halkı yıllardır izolasyonlarla dünyadan koparılmaya çalışılıyor ancak biz, Anavatan Türkiye ile aynı yolda yürüyerek haklı davamızı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Öztürkler, Kazakistan'daki temasları çerçevesinde, hem devlet başkanlarına hem de Türk Dünyası meclis başkanlarına Kıbrıs Türk Halkı'nın haklı mücadelesini aktarma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Öztürkler, Anavatan Türkiye ile birlik içinde hareket ederek Kıbrıs Türk Halkı'nın haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, "Özden gelen haklarımızdan ve iki bayrağımızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: KKTC'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, da KKTC'nin uluslararası tanınırlığının artırılması yönünde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her şart altında KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

KKTC'nin Barış Harekatı sonrası hızla devletleştiğini belirten Kurtulmuş, bugün gelinen noktada KKTC'nin kurumsal yapısıyla güçlü bir seviyeye ulaştığını ancak uluslararası tanınırlık açısından hâlâ eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, KKTC'nin Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkeleriyle devlet olma yolunda büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, bu gelişimin yeterli olmadığını, uluslararası arenada daha görünür hale gelinmesi için ortak mücadele gerektiğini söyledi.

Bazı ülkelerin yanlı tutumu ve izolasyon politikalarının KKTC'ye zaman kaybettirdiğini dile getiren Kurtulmuş, KKTC'nin Türk Dünyası'ndaki konumunun güçlenmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Astana'da KKTC'nin özel olarak davet edilmesi ve gözlemci üye sıfatıyla burada yer alması, KKTC'ye duyulan sevginin ve ilginin bir yansımasıdır. Umuyorum ki en kısa zamanda TÜRKPA ve Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) tam üye olunacaktır" dedi.

Kurtulmuş, KKTC'nin haklı mücadelesine olan desteğini bir kez daha yineleyerek, "İlelebet KKTC ve Türkiye bayrakları kıyamete kadar özgürce dalgalanacak. Şahsınızda tüm Cumhuriyet Meclisi milletvekillerine selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14.Genel Kurulu için bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, diğer heyet Başkanları ile birlikte Kazakistan Devlet Başkanı Comart Tokayev tarafından kabul edildi.

Kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov da yer aldı.

Öztürkler, burada yaptığı konuşmada kardeş Kazak halkının sıcak ev sahipliğinin Türk dünyasının asırlardır süregelen dayanışma ruhunun güçlü bir tezahürü olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduklarını her platformda kararlılıkla vurgulamaktan kıvanç duyduklarının ifade eden Öztürkler, Astana'da yer almanın da bu aidiyetin en anlamlı göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

TÜRKPA çatısı altında yürütülen çalışmaların yalnızca yasama organları arasında değil, halklar arasında da kalıcı dostlukların ve verimli iş birliklerinin temellerini attığına işaret eden Öztürkler, KKTC olarak bu iş birliklerinin daha da geliştirilmesine ve kurumsallaşmasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Öztürkler, konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın selamlarını da ileterek KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret etti.

Başkan Öztürkler, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA içerisinde daha etkin olmasına büyük katkıları olan Türkiye Cumhurbaşkanın Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkürlerini iletti.