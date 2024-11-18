KKTC Meclis Başkanlığına yeniden UBP adayı Ziya Öztürkler seçildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 21 ret oyuna karşılık 27 "evet" oyu alan Öztürkler, ardından Meclis Başkanı olarak yönettiği ilk oturumda kendisini bu göreve seçenlere teşekkür etti ve Meclis'in çalışmaya başlamasının önemli olduğunu belirtti.

Öztürkler, ekim ayında yapılan seçimde son turda 26 kabul, 23 ret oyu alarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilmişti.

Ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 3 oy pusulasında çifte mühür bulunduğu iddiası ile Öztürkler'in yeterli çoğunluğu sağlayamadığını ileri sürerek, Cumhuriyet Meclisi oturumlarını engellemişti. Ziya Öztürkler de bu sabah Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

İstifanın hemen ardından yapılan oturumda, iktidardaki UBP'nin tekrar başkan adayı olan Ziya Öztürkler yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.