KKTC Meclisi Başkanı NSosyal'de ilk paylaşımını yaptı

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Öztürkler'in, NSosyal'de yaptığı ilk paylaşım, Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla inşa edilen Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi'nin açılışına dair oldu.

Öztürkler paylaşımında şunları kaydetti:

"Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi'nin açılışına şahitlik ettik. Merhum Dr. Engin Arkan'ın sağlık alanında verdiği değerli hizmetleri ve insan hayatına yaptığı katkıları unutmamız mümkün değildir. Onun adıyla açılan bu sağlık merkezinin bölge halkına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına, proje paydaşlarına ve destek veren kurumlara içten teşekkür ediyorum."