KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024 gerçekleştirildi

Lefke ilçesine bağlı Gemikonağı bölgesindeki tatbikatta Türkiye'den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Genel Komutanlığı ile KKTC'den Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK), Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Kolan Hastanesi ve üniversitelerden ekipler yer aldı.



Tatbikatı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve yetkililer izledi.

Senaryo kapsamında deniz tabanında 4 kilometre derinlikte meydana gelen, Richter ölçeğine göre 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye ve enkaza müdahale, akaryakıt yangınını söndürme, atlama yatağıyla ve duman dolu odadan kurtarma, sedyeyle indirme, kuyu kazasına müdahale, hava hattıyla, tünelle üst kattan ve itfaiye merdiveniyle kurtarma, trafik kazasına müdahale, denize düşen araçtan kurtarma, altyapı onarım çalışmaları, şüpheli pakete, yola devrilen araca, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer sızıntıya müdahale, helikopterle düzensiz göçmen kurtarma, denize düşen yaralının kurtarılması ve deniz kirliliğine müdahale faaliyetleri icra edildi.

- FELAKETLERLE BAŞ EDEBİLME KAPASİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ AMAÇLANIYOR



AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ile KKTC'nin, dünyanın önemli deprem hatlarından Alp-Himalaya Kuşağı'nda yer aldığını ve her ikisinde de tarihte birçok kez deprem meydana geldiğini söyledi.

Taşdelen, depremin gerçekliğine dikkati çekerek ortak çalışmalar konusunda iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca da tatbikatın ülkenin afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini ölçmek, paydaş kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini pekiştirerek halkın karşılaşabileceği olumsuz durumda can ve mal kaybını en aza indirmek maksadıyla düzenlendiğini dile getirerek, afet riskinin dünya genelinde arttığı bir dönemde KKTC'nin felaketlerle baş edebilme kapasitesini yükseltmek için çalıştıklarını kaydetti.