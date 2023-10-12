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KKTC tarihinin en büyük yolsuzluk dosyası siyasete sıçradı! Eski Başbakan gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yürütülen 'sahte reçete soruşturması' kapsamında eski Başbakan ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, polis tarafından gözaltına alındı.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
KKTC tarihinin en büyük yolsuzluk dosyası siyasete sıçradı! Eski Başbakan gözaltına alındı
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AA muhabirinin yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, halen doktorluk yapan Siber hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının suç duyurusunda bulunması üzerine geçen ay başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandı.

Siber'in soruşturmaya dahil edilme gerekçesiyle ilgili bilgi verilmedi.

KKTC Sosyal Sigortalar Dairesini sahte reçetelerle zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla doktor, eczacı ve eczane çalışanlarından oluşan 40 şüpheli soruşturmaya dahil edildi.

"KKTC'nin ilk kadın Meclis Başkanı ve Başbakanı" unvanını taşıyan Siber'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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