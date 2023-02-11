İSTANBUL 7°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2023 Cumartesi / 21 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC, Türkiye'den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldı
Güncel

KKTC, Türkiye'den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye'den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldıklarını açıkladı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 16:13 - Güncelleme:
KKTC, Türkiye'den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldı
ABONE OL

KKTC Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Üstel, "Türkiye'de yaptıkları kaçak yapılarla insanların yaşamlarını kaybetmesine neden olan ve adaletten kurtulmak için ülkemize kaçan veya kaçmaya çalışacak kişilere karşı her tür önlemi aldıklarını" belirtti.

Üstel, "Malzemeden çalarak yapılan ve enkaza dönüşüp insanlara mezar olan" yapıların müteahhitlerinin adaya kaçma ihtimaline karşı Türkiye Cumhuriyeti makamları ile istişare içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, "İnsanların canına kastetmiş hiçbir kişinin adaletten kaçmasına izin vermeyeceğiz. Halkımız müsterih olsun, hükümetimiz toplumsal tüm hassasiyetlere duyarlılığını sürdürmektedir ve sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.