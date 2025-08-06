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KKTC: Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz

Kıbrıs Türklerinin, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 'Barışın önündeki en büyük engel Rum tarafıdır' dedi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 17:53 - Güncelleme:
KKTC: Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz
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Öztürkler, GKRY Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu'nun son günlerdeki açıklamalarında Rum Kesimi'ni "tutarlı ve çözüm yanlısı" olarak tanımlamasına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Ziya Öztürkler, açıklamasında Kıbrıs Türklerinin, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Barışın önündeki en büyük engel Rum tarafıdır. Bu durum, tarih boyunca defalarca belgelerle ortaya konulmuştur. Kıbrıs meselesi yıllardır aynı zihniyet tarafından sabote edilmektedir. 'Kıbrıs Cumhuriyetini' işgal eden, darbe yapan, Annan Planı'na hayır diyen Crans Montana'da müzakere masasını deviren hep aynı anlayış olmuştur. "

REYTİNG VE OY KAYGISI VURGUSU

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler açılamasında, GKRY'nin diplomasiyi, sadece bir görünürlük ve prestij aracı olarak kullandığına dikkati çekerek, Güney Kıbrıs'taki siyasi aktörlerin reyting ve oy kaygısıyla hareket ettiğini dile getirdi.

Rum tarafının, uluslararası zirvelerden daha çok iç kamuoyuna mesaj amaçlı faydalandığına işaret eden Öztürkler, "Güney Kıbrıs, her zirveyle yeni bir sezon açıyor, ancak çözüm sahne dekorunun ötesine geçemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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