KKTC'de 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra çok sayıda devlet yetkilisi, askeri erkan ve vatandaş katıldı.

Şehitlikteki anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, dış güçler tarafından desteklenen FETÖ'nün 7 yıl önce demokrasi ve halk iradesini çiğnemek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, parçalamak ve başkalarının tahakkümü altına sokmak için yaptığı çağ dışı darbe girişiminin tarihte kara bir leke olduğunu söyledi.

O gün Türkiye'de yaşanan gelişmeleri Kuzey Kıbrıs Türk halkının endişeyle takip ettiğini dile getiren Tatar, "15 Temmuz'da yaşananlar, bu coğrafyada güçlü bir Türkiye'nin varlığı ve bekasının bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Feyzioğlu da Türkiye'yi esaret altına almak isteyen terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi için 7 yıl önce bugün verilen mücadelenin tarihin en önemli direniş destanlarından birisi olduğunu belirtti.

Milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin 15 Temmuz'da kırıldığını anlatan Feyzioğlu, darbe girişimine karşı duran Türk milletinin kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıktığını vurguladı.

FETÖ'nün gerçek yüzünün 15 Temmuz'da ortaya çıktığını hatırlatan Feyzioğlu, Türk halkının bu tarihte meşru seçimler üzerinde başka bir gücü tanımadığını ve milli iradeye sahip çıkışını tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çekti.

Feyzioğlu, FETÖ'ye karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güvenlik güçleri ve halk tarafından verilen mücadelenin Türkiye Yüzyılı'nın temellerini attığını ifade ederek şunları söyledi:

"Yeni nesil bir terör örgütü olarak nitelendirilebilecek FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de bir güvenlik riski yaratmaktadır. KKTC de dahil olmak üzere diğer ülkelerde FETÖ'ye karşı oluşan farkındalık, söz konusu ülkeler tarafından bu unsurların faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunu da doğurmuştur. FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çabalarımız uzun soluklu bir mücadeledir. Ülkemiz bu doğrultudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

Tören, konuşmaların ardından 15 Temmuz'da şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okunması ve Boğaz Şehitliği'ndeki şehit mezarlarına gül konulmasıyla son buldu.