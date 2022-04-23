KKTC'de 23 Nisan kutlandı

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda Devlet Töreni düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, siyasi parti temsilcileri ve birçok kişi katıldı.

Törende, çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, 102 yıl önce bugün TBMM'nin kuruluşunda "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini, Türk milletinin kimsenin iradesinin altına girmeden, bağımsız, hür ve egemen bir şekilde devletini kurduğunu vurguladı.



Kıbrıs Türk halkının, İngiliz sömürge döneminde bile 23 Nisan'ı kutladığını hatırlatan Tatar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andı, gazilere şükranlarını sundu.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs adasındaki varlığını ancak egemen eşitlik temelinde sürdürebileceğini belirterek, Türkiye'nin desteğiyle bu siyaseti sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Federasyon temelinde bir anlaşmanın artık mümkün olmadığını, aksi takdirde egemenliğin sulandırılabileceğini, garantörlük hakkı ve Türk askerinin geri çekilebileceğini dile getiren Tatar, böyle bir durumda çocuklara güvenli bir gelecek bırakamayacaklarını söyledi.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.