14 Kasım 2025 Cuma
  • KKTC'de 42. yıl dönümü resepsiyonu: Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil etti
Güncel

KKTC'de 42. yıl dönümü resepsiyonu: Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen resepsiyona katılarak 42. kuruluş yıldönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

AA14 Kasım 2025 Cuma 22:23 - Güncelleme:
KKTC'de 42. yıl dönümü resepsiyonu: Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil etti
ABONE OL

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in ev sahipliğindeki törene, Yılmaz'ın yanı sıra, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen resepsiyona katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu aziz topraklar, Mehmetçik ve mücahitlerimizin destansı direnişiyle vatan olmuş, Kıbrıs Türk halkı egemenlikten ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğini 42 yıl önce dünyaya ilan etmiştir. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere Kıbrıs Barış Harekatı'nın tüm kahramanlarını ve bu dava uğruna can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Bu akşamki nazik misafirperverlikleri için Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ve kıymetli eşine teşekkür ediyor, tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum."

