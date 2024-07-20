KKTC'de 50. yıl coşkusu! Devlet erkanı adaya çıkarma yapacak

KKTC'de, Barış Harekatı'nın 50. yılını görkemli bir şekilde kutlanacak. Anma programlarının yanı sıra Barış Harekatı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek. Harekatın 50. yılı için KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi da katılacak. 20 Temmuz kutlamalarında TCG Anadolu, 50 gemiyle Girne açıklarında geçit töreni düzenleyecek.

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİM

Milli Savunma Bakanlığı, geçit törenine tüm Kıbrıslıların davet edildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim" dizeleriyle yapılan paylaşımda, "Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılında, Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'YELKENLER BİÇİLECEK'

Bakanlık paylaşımında İstanbul'un fethine de gönderme yaptı. Videoda, Arif Nihat Asya'nın 'Yelkenler Biçilecek' adlı şirinden bestelenen marş ile beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait deniz ve hava araçlarının törenle geçişi yer aldı. Videonun sonunda 7'nci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in at üzerinde İstanbul'a girişini resmeden İtalyan ressam Gentile Bellini'nin tablosuna da yer verildi. Ayrıca resmi geçidin yapılacağı Lefkoşa'daki tören alanında, AKINCI TİHA'ların yanı sıra 4 F-16 savaş uçağı geçiş yapacak. Türk Yıldızları gösteri uçakları ise, Lefkoşa ve Girne semalarında uçacak.

DEVLET ERKANI KKTC'DE

Kutlamalar kapsamında, Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili de KKTC'de olacak. Kurtulmuş'a, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve Grup Başkanvekilleri de eşlik edecek. Kutlamalara, Genel Başkanı Özgür Özel, 174 Kıbrıs Gazisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle katılacak. Erdoğan ile birlikte Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'ye gidecek.

KKTC İÇİN ARTIK TANINMA ZAMANI

Kıbrıs TMT gazisi Taner Çuvalcıoğlu, 31 Mart 1944 doğumlu. Rumların, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için kurduğu EOKA terör örgütüyle Türklere saldırması üzerine 1962 başında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'na katıldığında 18 yaşındaydı. Bugün TMT Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Gazi, Akşam Gazetesi'ne o günleri şöyle anlattı:

MENDERES, ERBAKAN, ECEVİT

"EOKA terör örgütünün ilk hedefi Ada'daki İngilizlerdi. Sonra 1958'de Türkleri de vurmaya başladılar. Köylerde silahsız kadınları çocukları şehit ettiler. Ama kendilerine de bir yanlış yaptılar ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyen Makarios hükümetini devirdiler, yerine EOKA'nın liderlerinden (Nikos) Sampson adlı bir katili Cumhurbaşkanı yaptılar. Sampson 'Kıbrıs Helen Cumhuriyeti kurulacak' dedi. Türkiye sağolsun; rahmetli (Başbakan Adnan) Menderes zamanında alınan bir karar doğrultusunda, Kıbrıs'ta anayasa ihlal edilirse Türkiye'nin müdahale hakkı vardı. Nitekim bunlar anayasayı ihlal ettiği için Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan hükümeti çıkarma yaptı. Hatta 2. Harekatın durmaması için beyanatı var Erbakan'ın. Yani esas Erbakan'dır. İlk talimatı Erbakan vermiştir."

TÜRKİYE BARIŞ İÇİN GELDİ

"Türk uçakları bildiriler attı. Dedi ki 'Biz savaş için değil barış için çıkıyoruz, eğer askerlerimize ateş açılmazsa ateş açılmayacak.' Fakat bunlar ateş açtılar. Bizimkiler karşılık verince daha 3. gün ateşkes kararı alındı. Çünkü Birleşmiş Milletler Rum yanlısıydı. Avrupa Birliği de öyledir... Bugün de bakın, Gazze'de binlerce sivil, çoluk çocuk kadın öldürüldüğü halde ateşkes kararı alınmaz. Ama biz o zaman yasal müdahale hakkımız olmasına rağmen 3. Gün ateşkes aldık. Maalesef hala bizim bazı insanlar, AB ve BM kararları var falan filan diyerek propaganda yapıyorlar. BM ve AB kendi menfaatleri içindir."

'ZİR KAMPI'NDA EĞİTİM

"Ben TMT'ye girmeden yani 1962'den önce Türkiye'de bir 'Zir Kampı' vardı, Kıbrıslı Türkler oraya gidip eğitim yaparlardı. Ne zaman ki Menderes olayları (darbe) oldu, kapandı o kamp. Biz de Kıbrıs'ta Gönyeli'de silah eğitimi gördük."

"Bazıları yalan konuşup derler ki 'biz de EOKA gibi TMT kurduk, Kıbrıs'ı Türkiye'ye bağlayalım diye.' Öyle bir niyetle kurulmadı teşkilat. EOKA'nın emellerine ulaşmasını engellemek için kuruldu. Ne zaman İngilizler 'taksim' tezini öne sürdü, biz de 'madem ki öyledir ya taksim ya öldüm' dedik."

TEK ÇÖZÜM 'TANINMA'

"Ve nitekim de şimdi taksim oldu. Hudutlarda askerlerimiz bekler. Şimdi Rumlar rüya görür. Ortak devlet olmaz. Yeter ki Türkiye bu konuda bugünkü gibi tutarlı olsun. Kalan tek isteğimiz tanınmadır. KKTC tanındı mı da bu iş biter zaten."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yerde KKTC'nin tanınması için epey adım attı. Bizi de birçok yerlere geçici üye olsa bile tanıttı."

BAZI NANKÖRLER BİLMEZ!

"Ama benim görüşüm Rumlar gene akıllı durmayacaktır. Eğer Rum herhangi bir şey yaparsa, Türkiye Kıbrıs'ın tümünü kontrol altına alacak güçtedir zaten. 58'de olaylar başladığında biz aylarca olduğumuz bölgeden dışarı çıkmadık. Kim yedirdi bizi? Türk Kızılayı! Şeker, bulgur, pirinç, nohut... Ben gidip alırdım 14 yaşımdaydım. Bazı nankörler bilmez."

İSRAİL NEDEN SATIN ALIR?

"Bugün Gazimağusa'da, İskele'de her taraf İsrailli dükkanlarla dolu. Dünyanın her yerinde yasa vardır 'yabancı mülkiyeti yüzde 10'u geçemez' diye. Bizde öyle bir şey yok. Malın 100 bin liraysa, bu sana verir 500 bin. İsrail ne için veriyor bu paraları? Kara kaşımıza kara gözümüze mi veriyor? Filistinliler neredeydi, nereye geldi?"