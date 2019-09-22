Tam 90 kamyon! 200 milyon TL çöp oldu

20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

KKTC'de 90 kamyon ilaç depoda unutuldu, zarar 200 milyon TL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda, 200 milyon TL değerinde tarihi geçmiş ilaç bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, 'Bundan sonra depoya giren ve çıkan tüm ilaçlar kurulacak sistemden takip edilecek. Biz bu kadar ilacı çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KKTC'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda 200 milyon TL değerinde tarihi geçmiş ilaç bulundu. Yaklaşık 90 kamyonluk, tarihi geçmiş ilaçla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmaları yerinde takip eden KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, açıklama yaptı. Pilli açıklamada şunları söyledi:
 
"Ortaya çıkan zarar 200 milyon TL. KKTC bu kadar ilacı çöpe atacak kadar zengin değil. Yıllarca birikmiş ilaçlar ve buna bir önlem alınmadı. Yıllarca böyle bir düzen içindeydik ancak bundan sonra depoya giren ve çıkan tüm ilaçlar kurulacak sistem üzerinden takip edilecek. Biz bu kadar ilacı çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz ancak bugüne kadar düzensizlik nedeniyle bunlar yaşandı. Bu ilaçların ambardan çıkarılması için çevreden kamyon takviyesi aldık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üç aydır taşıyoruz ancak o kadar çok tarihi geçmiş ilaç var ki bitmiyor."

Muhtar ve oğluna suçüstü! Rüyalarında görüp, kazmaya başlamışlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Çelik kanatların gösterisi büyüledi

Çelik kanatların gösterisi büyüledi

Dubai Havalimanı'nda "İHA" alarmı

Dubai Havalimanı'nda 'İHA' alarmı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

G.Saray son dakikalarda yıkıldı

G.Saray son dakikalarda yıkıldı

Tam 90 kamyon! 200 milyon TL çöp oldu

Tam 90 kamyon! 200 milyon TL çöp oldu

Maduro’dan Rus medyasına çarpıcı açıklama: Beni öldürmek için...

Maduro’dan Rus medyasına çarpıcı açıklama: Beni öldürmek için...

65 gün önce el konulmuştu! İran kararını verdi

65 gün önce el konulmuştu! İran kararını verdi
 

POPÜLER HABERLER

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA