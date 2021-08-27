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KKTC'de ''Adapass'' sisteminin pilot uygulaması başkent Lefkoşa'da devreye girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığının belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak 'Adapass' sisteminin pilot uygulaması başkent Lefkoşa'da başladı.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 12:45 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 12:45
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KKTC'de ikamet eden 18 yaş üstü kişileri kapsayacak uygulamayla çift aşılı kişiler restoran, pastane, kafe, berber, kuaför güzellik salonu, ibadethane, kahvehane, süpermarket, AVM ve satış mağazalarına herhangi bir test aranmadan serbestçe giriş yapabilecek.

Vatandaşlar, belirlenen mekanlara/aktivitelere giriş yapmadan önce, Adapass sisteminden alacakları koda göre sorgulanacak. Kişilerin mekan ve aktivitelere girişine, aşı belgesi ve PCR testleri yeterli ise onay verilecek.

Adapass sorgusu gerçekleştirecek işletmelerin, "adapass.gov.ct.tr/company/register" sitesinde uygulama için kayıt yapması gerekecek.

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