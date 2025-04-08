KKTC Bakanlar Kurulu, okullara ait Kılık, Kıyafet Disiplin Değişiklik Tüzüğü'nü onayladı. KKTC Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özdemir Berova, "Disiplin değişiklik tüzüğünü görüşerek onayladık ve bunu resmi gazetede yayınlamak üzere göndermiş durumdayız. Bu konuyla ilgili içerikle ilgili bilgi vermeden önce süreçten bahsetmek istiyorum" dedi.

Tüzüğe, Anayasa'da yer alan 1996 yılında Cumhuriyet Meclisi tarafından da onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Evrensel İnsan Hakları ve Çocuk Hakları ile ilgili kuralların dikkatlice incelenerek son şekli verildiğini ifade eden Berova, "Dün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan, daha sonra teknik olarak Teknik Kurulda görüşülmek üzere yollanan değişiklikle ilgili tüzüğümüz bugün Cumhuriyet Meclisimizde Ulusal Birlik Partimizin grubunda oldukça uzun soluklu olarak değerlendirilmiş ve orada gelen öneriler doğrultusunda yapılan çalışmalar ile birlikte bu son değişiklik hali Bakanlar Kurulumuzun gündemine getirilmiştir" dedi.

Berova, "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve anayasamızın da bize açıkça ifade ettiği kurallar dikkate alınarak iki ana ilke doğrultusunda bir tüzük hazırlanmıştır. Bu ilkeler, yani öğrenci kılık kıyafeti ile ilgili olan ilkeler; bir, öğrencilerin kılık kıyafet düzenlemesinin eğitimde fırsat eşitliğine engel teşkil etmemesi ve pedagojik esaslara uygun olmasıdır. İkincisi ise, eğitim ortamında kılık kıyafet ile her türlü ayrımcılığı reddeder ilkesi üzerinden belirlenmiştir" dedi.

Okullarda esas olanın üniforma olduğunu ve üniformanın nasıl bir üniforma olacağı da okul idareleri tarafından belirlendiğine dikkat çeken Berova, "Ve yine bu değişiklik tüzüğünde olmayan ama esas tüzükte de açıkça belirtildiği üzere, üniforma üzerinde hiçbir ideolojik ve hiçbir şekilde bir mesaj verebilecek ibare, rozet veya yazı olamaz. Bu esas tüzüğümüzde de var olan bir husustur bu. Bu bağlamda baktığımız zaman, zorunlu eğitim yaşında olan öğrencilerimiz için yaptığımız tüzük değişikliğinde okul üniformalarının ve bu ilkeler ışığındaki kılık ve kıyafetin belirlenme yetkisi tamamen okul idarelerine bırakılmıştır" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN İNANÇLARI GEREKTİRDİĞİ BELİRLİ KIYAFETLERİNİ GİYMEKTE SERBEST OLDUĞUNU TÜZÜKTE AÇIKÇA İFADE ETTİK"

Berova, "Lise çağındaki öğrencilerimiz açısından ise yine okul idareleri tarafından ancak okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniformasıyla birlikte öğrencilerimizin inançları gerektirdiği belirli kıyafetlerini giymekte serbest olduğunu tüzükte açıkça ifade ettik. Milli Eğitim Bakanlığımız, ihtiyaçlara göre bu belirtilen kıyafetlerin okul üniforması ile uyumlu olacak şekilde; renk, uyum, desen, şekil, boyut esas ve usullerini Bakanlık tarafından düzenlenecek genelgeler ile ortaya koymuştur. Ortaöğretimde üniformaların yanında herhangi bir kıyafet kullanılacaksa bu okul yönetiminin kararına bırakılmıştır. Lise düzeyinde, yani zorunlu eğitim yaşını geçmiş öğrencilerin ise okul üniformasını kapatmayacak şekilde belirli kıyafetleri, Bakanlığın hazırlayacağı genelgeye uygun bir şekilde en kısa sürede bakanlığımız tarafından yayınlanacak ve gelen talepler doğrultusunda bunlarda değişiklik olabilir. Bu son tüzük değişikliğimiz Bakanlar Kurulu'nda onaylanmış ve Devlet Basımevi'ne yollanmıştır" dedi.