Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde halka buluşma günü gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edenler arasında KKTC'li yazar Mete Hatay'da yer aldı. Burada BBC'nin Türkçe yayın yapan platformuna konuşan KKTC'li yazar Mete Hatay tepki çeken açıklamalarda bulundu.

CAMİ YAPILMASINI HAZMEDEMEDİ

Külliyenin bahçesindeki camiyi hazmedemeyen Hatay, "Halka açılması orta yolun bulunması oldu. Burası kimseye sorulmadan, Kıbrıslı Türk mimarlara danışılmaması en başlarda tepki çekmişti. Tabi ki yeni bir meclis binasına ihtiyaç var. Bunun zaten baştan beri Külliye olarak adlandırması böyle seküler toplumun yapısına uymayan, karşısına koskoca bir cami dikilmesi büyük bir infial yaratmıştı. Artık yapılmış bir binanın araçsallaştırılması daha seküler bir hale getirilmesi sağlanacaktır diye düşünüyorum." dedi.