29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
  Akıl tutulması yaşadı! KKTC'de cami hazımsızlığı
Güncel

Akıl tutulması yaşadı! KKTC'de cami hazımsızlığı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret eden KKTC'li yazar Mete Hatay, Külliye içerisine yapılan camiyi hazmedemedi. Külliye isminden ve camiden rahatsız olduğunu dile getiren Hatay, 'Bunun zaten baştan beri Külliye olarak adlandırması böyle seküler toplumun yapısına uymayan, karşısına koskoca bir cami dikilmesi büyük bir infial yarattı.' dedi.

HABER MERKEZİ29 Ekim 2025 Çarşamba 17:38
Akıl tutulması yaşadı! KKTC'de cami hazımsızlığı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde halka buluşma günü gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edenler arasında KKTC'li yazar Mete Hatay'da yer aldı. Burada BBC'nin Türkçe yayın yapan platformuna konuşan KKTC'li yazar Mete Hatay tepki çeken açıklamalarda bulundu.

CAMİ YAPILMASINI HAZMEDEMEDİ

Külliyenin bahçesindeki camiyi hazmedemeyen Hatay, "Halka açılması orta yolun bulunması oldu. Burası kimseye sorulmadan, Kıbrıslı Türk mimarlara danışılmaması en başlarda tepki çekmişti. Tabi ki yeni bir meclis binasına ihtiyaç var. Bunun zaten baştan beri Külliye olarak adlandırması böyle seküler toplumun yapısına uymayan, karşısına koskoca bir cami dikilmesi büyük bir infial yaratmıştı. Artık yapılmış bir binanın araçsallaştırılması daha seküler bir hale getirilmesi sağlanacaktır diye düşünüyorum." dedi.

