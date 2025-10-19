İSTANBUL 18°C / 11°C
19 Ekim 2025 Pazar
  • KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi... Oy kullanma işlemleri sona erdi
Güncel

KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi... Oy kullanma işlemleri sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sona erdi.

19 Ekim 2025 Pazar 18:08
KKTC'nin cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez kurulan sandıklar 18.00 itibarıyla kapandı.

Vatandaşlar, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullandı.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.

Yapılacak sayım neticesinde, seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı Osman Zorba ve Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) adayı Tufan Erhürman'ın yanı sıra bağımsız adaylar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler ve İbrahim Yazıcı seçimin ilk turunda cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.

Hüseyin Gürlek ise dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

