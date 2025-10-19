İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminde şu ana kadar seçmenlerin yüzde 53,19'u oy kullandı
Güncel

KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminde şu ana kadar seçmenlerin yüzde 53,19'u oy kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde saat 16.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 53,19'unun oy kullandığını belirtti.

AA19 Ekim 2025 Pazar 13:30 - Güncelleme:
KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminde şu ana kadar seçmenlerin yüzde 53,19'u oy kullandı
ABONE OL

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, oyunu eşiyle saat 11.30'da Suat Günsel İlkokulu 74 numaralı sandıkta kullanan Özerdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ülke için önemli olduğunu belirten Özerdağ, seçimin ülke, devlet ve halk için hayırlı olmasını diledi.

Ülke genelinde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Özerdağ, sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarla ilgili şikayetler aldıklarını belirterek, vatandaş, parti ve adayların dikkatli ve kurallara uygun şekilde davranmasının önemine vurgu yaptı.

Özerdağ, "Beklentimiz seçimin adil, demokratik ve kurallara bağlı olarak sonuçlanmasıdır." diyerek, seçim sonuçlarının demokratik kazanım olmasını diledi.

SAAT 16.00 İTİBARIYLA KATILIM ORANI YÜZDE 53,19'A ÇIKTI

TAK'ın haberine göre, YSK Başkanı Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde saat 16.00 itibarıyla oy kullanma oranını yüzde 53,19 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemleri saat 18.00'e kadar devam edecek.

YSK'den verilen bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla ilçelere göre katılım oranı ise Lefkoşa'da yüzde 54,28, Gazimağusa'da yüzde 51,87, Girne'de 52,70, Güzelyurt'ta yüzde 51,77, İskele'de yüzde 54,06 ve Lefke'de yüzde 54,43 oldu.

Buna göre şu ana kadar en yüksek katılım Lefke, en düşük ise Güzelyurt oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.