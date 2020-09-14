KKTC'de Cumhurbaşkanlığı anketinden Ersin Tatar çıktı

DHA 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:36 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:37

KKTC'de 11 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yeni anket sonucu açıklandı. Gezici Araştırma Merkezi, 4 bin 486 katılımcı ile yüz yüze yaptığı ankete sonuçlarını paylaştı.KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağı inancını belirten halk, ikinci turda Cumhurbaşkanı adayı ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı geçerek Cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.

TATAR YÜZDE 53.3 İLE ÖNDE

Araştırmaya katılan halkın yüzde 53.3’ü Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 46.7’si de Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini belirtti. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj ve sismik araştırma çalışmalarına yüzde 85 destek verdi. Türkiye’nin garantörlüğü konusunda halkın yüzde 81.9’u 'garantörlük aynen devam etmeli' cevabını verdi. Yüzde 4'ü de iptal edilmesi gerektiğini öne sürdü.

Halkın yüzde 72.5'i Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye'nin arasının soğuk olduğunu ifade ederken, yüzde 27.5'i soğuk olmadığını belirtti. Gezici Araştırma Merkezi tarafından 4 bin 486 katılımcı ile yüz yüze yaptığı ankete sonuçları açıklandı. 5-7 Eylül tarihlerinde yapılan ankette halk, 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıs sorunu, Kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz'deki çalışmalarla ilgili görüşlerini ortaya koydu.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER ÖNEMLİ

Ankette, yeni cumhurbaşkanından beklentilere yönelik görüşler de ifade edildi. Ankete katılan halkın yüzde 80.2'si yeni cumhurbaşkanının Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını istedi. Beklentiler arasında yeni cumhurbaşkanının Kıbrıs sorununa çözüm bulmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 62.8 oldu. Halkın yüzde 68.8'i de yeni cumhurbaşkanının ekonomiden anlamasını istedi.

KAPALI MARAŞ AÇILMALI

Araştırmaya katılan halkın yüzde 78.7'si Kapalı Maraş'ın açılmasının yararlı olacağını ifade ederekn, yüzde 12.6'sı zararlı olacağını savundu. Ankette Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın halkla bütünleşemediği de öne çıktı. Halkın yüzde 59.6'si Akıncı'nın halka bütünleşmediğini belirtirken, yüzde 40.4'ü bütünleştiğini ifade etti.

'CUMHURBAŞKANI AKINCI BAŞARISIZ'

Ankete katılanların yüzde 62.3'ü Akıncı'nın beş yıllık görev süresince Kıbrıs konusundaki performansını başarısız buldu. Akıncı'yı başarılı bulanların oranı yüzde 37.7'de kaldı. Araştırmaya katılanların yüzde 80.9’u bir çözümde 'iki ayrı devlet'in olmasını istedi. Rumlarla birleşik bir federasyonu destekleyenlerin oranı yüzde 19.2'de kaldı

Anketle ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, araştırmaya katılanlar arasında Doğu Akdeniz'de çalışmalara ve Türkiye ile iyi ilişkilere büyük destek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki çalışmalar hakkında söyleyecek sözü olmadığını ifade eden Gezici, "Akıncı bu nedenle seçim çalışmalarında sürekli Türkiye'yi eleştiren bir tavır içerisine girmiştir. Halkın yüzde 85'ine yakını da bu tavrı desteklememektedir" dedi.

'HALK, TATAR CUMHURBAŞKANI OLSUN İSTİYOR'

"Halkın çoğunluğu Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını istemektedir. Halk, Akıncı’nın 5 yıllık performansı ile bunun başarılamayacağına gördü" diyen Gezici, "Başbakan Tatar'ın hem Doğu Akdeniz'deki tutumu hem de ekonomik olarak attığı adımlar takdir toplamaktadır. Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye ile ilişkileri en üst düzeyde olan Tatar'ı Cumhurbaşkanı yapmak istemektedir" ifadelerini kullandı. Akıncı'nın Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı da çıktığını kaydeden Gezici, Tatar’ın Kapalı Maraş’ın açılması sürecinde izlediği politikanın ve Kıbrıs konusunda gösterdiği iki devletli çözüm hedefinin de halk tarafından desteklendiğini söyledi.