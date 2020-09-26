İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2020 Cumartesi / 8 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6604
  • EURO
    8,9115
  • ALTIN
    458.493
  • BIST100
    1124.17
Güncel

KKTC'de Ersin Tatar 5 puan önde

Optimar, 11 Ekim'deki KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı. Katılımcıların yüzde 30.7'si Ersin Tatar'a yüzde 26.3'ü ise Mustafa Akıncı'ya oy vereceğini söyledi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 08:42 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 08:42
ABONE OL

KKTC'de 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ülke genelinde yapılan kapsamlı ankete göre Başbakan Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın ortalama 5 puan önünde.

KKTC, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 11 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak. Seçimlere kısa bir süre kala, Optimar Araştırma Şirketi 12-20 Eylül tarihleri arasında seçim araştırması yaptı. 1200 kişiyle yüz yüze yapılan anketlerde çarpıcı sonuçlar dikkat çekti. Katılımcılara ilk tur seçimde, aralarında Başbakan Ersin Tatar, Mustafa Akıncı, Tufan Erhümer gibi isimlerin de olduğu 8 isimden kime oy verecekleri soruldu. Akşam Gazetesi'nden Lütfi Kaplan'ın haberine göre, Ankete katılanların yüzde 30.7’si Ersin Tatar, yüzde 26.3’ü Mustafa Akıncı, yüzde 13.8’i ise Tufan Erhüner’e oy vereceklerini söyledi. Ankete göre Tatar, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ilk turda 6, ikinci tura kalması halindeyse 10 puan gibi bir fark atıyor. Sonuçlar Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı süresince yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Ada halkının desteğini yitirdiğini gösterdi. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.