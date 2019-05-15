KKTC'de hükümet kurma çalışmalarında ön görüşmelere başladı

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nde UBP'den sonra en fazla sandalyeye sahip Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) temsilcileriyle bir araya geldi.

Tatar, ilk görüşmesini son hükümette başbakanlık görevini yürüten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile yaptı.

- "YA CTP VEYA HP'YLE KOALİSYON, YA DA SEÇİM HÜKÜMETİ"

UBP Genel Başkanı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ya CTP’yle ya da HP ile koalisyon hükümeti kurmayı istediklerini, bunun gerçekleşmemesi halinde ise bir seçim hükümeti kurarak ülkeyi seçime götürmeyi planladıklarını söyledi.

Tatar, CTP ile ön görüşme olduğunu ve daha uzun değerlendirmeler yapılması gerektiğini belirtti.

- "BİR HÜKÜMET FORMÜLÜ VAR, O FORMÜLÜ YÜRÜTSÜNLER"

CTP Genel Başkanı Erhürman da parti olarak bu süreçte sorumlulukla davranacaklarını ve bir an önce hükümetin kurulmasını istediklerini vurguladı.

Erhürman, ülkede uzun süredir bir hükümet sorunu olduğunu ve bunun ülke gündemini sürekli meşgul ettiğini ifade ederek, "Şu anda gündemde bir hükümet formülü var... Kendilerine başarı dilerim." dedi.

Tufan Erhürman, UBP ile ön görüşme yaptıklarını ancak koalisyon hükümetinde yer almayı partinin yetkili kurullarında değerlendirme gereği duymadıklarını ifade ederek, "O formülü yürütsünler. Bunu dostça söylüyorum, kendilerine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Tatar, Erhürman ile görüşmesinin ardından 4 kişilik UBP heyetiyle HP'yi ziyaret etti. Ziyarette iki parti temsilcileri görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye UBP'den Genel Başkan Tatar'ın yanı sıra UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ile UBP milletvekilleri Nazım Çavuloğlu, Dursun Oğuz ve Özdemir Berova katıldı. HP tarafında ise Genel Başkan Kudret Özersay ile birlikte HP Genel Sekreteri Yenal Senin, HP Parti Meclisi Üyesi Ayşe Onar ve HP Milletvekili Hasan Topal yer aldı.

Bir saat süren toplantının ardından basına açıklama yapan UBP Genel Başkanı Tatar, "Bizim herhangi bir partiyle somut bir durumumuz, 'şöyle ya da böyle olur' diye kesin bir söylemimiz yok." dedi.

Tatar, 12 milletvekiline sahip CTP veya 9 milletvekiline sahip HP ile bir koalisyon olmazsa, erken seçimin de bir olasılık olarak ortada durduğunu belirtti.

- "KOALİSYONUN İLLA UBP İLE HP ARASINDA OLMASI GEREKMEZ"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da farklı koalisyon seçenekleri bulunduğunu, hangisinin gerçekçi ve mümkün olabileceğinin ileriki günlerde belli olacağını ifade etti.

"UBP ile koalisyon kurulma ihtimali ne kadar varsa, kurulmama ihtimali de o kadar vardır." diyen Özersay, sürecin temel dinamiklerinin çalışması ve karar vermesi gerektiğini belirterek, bugün partilerin hassas noktalarının konuşulduğunu ifade etti.

Bir soruya karşılık, ülkenin en fazla yararına olacak ve çalışabilecek koalisyon modelinin hayata geçmesi gerektiğini söyleyen Özersay, "koalisyonun illa UBP ile HP arasında olması gerekmediğini" vurguladı.

Tatar CTP ve HP'nin ardından, bugün Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) temsilcileriyle buluşarak ön görüşmeleri tamamlayacak.

- ANAYASAL SÜREÇ

KKTC'nin 35. hükümetini kurma görevini alan Tatar'ın anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

Yeni hükümetin kurulması halinde cumhurbaşkanınca atanacak Bakanlar Kurulunun listesi, Cumhuriyet Meclisine sunulacak. Bakanlar Kurulunun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisinde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek.

Programın, Cumhuriyet Meclisinde okunmasından 2 gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir gün sonra oylama yapılacak.

Anayasaya göre, güvenoyu alan Bakanlar Kuruluna karşı, güven oylamasından sonra 3 ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.